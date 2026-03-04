Procimmo Real Estate SICAV – Residential startet Kapitalerhöhung

Zürich – Nach der Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse des Teilvermögens «Residential» der Procimmo Real Estate SICAV und wie bereits zuvor angekündigt, lanciert die Fondsleitung eine Kapitalerhöhung mit einem Zielvolumen von rund 30 Millionen Franken.

Die Zeichnungsfrist wird vom 30. März 2026 bis zum 14. April 2026 stattfinden, und die Liberierung der neuen Aktien wird am 21. April 2026 erfolgen.

Der genaue Betrag der Kapitalerhöhung sowie der Emissionsprospekt und der Zeichnungsschein werden am 23. März 2026 veröffentlicht.

Diese Kapitalaufnahme wird die Finanzierung gezielter Akquisitionen sowie eines Teils der laufenden Entwicklungsprojekte ermöglichen. (Procimmo/mc)

Procimmo Real Estate SICAV – Residential