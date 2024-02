Too Good To Go: Neues Feature macht die Lebensmittelabholung flexibler

Zürich – Pläne ändern sich: Mit der neuen Ask-a-Friend-Funktion verpassen Too Good To Go Nutzerinnen und Nutzer nie wieder ihr Überraschungspäckli. Sie können die Abholung einfach an Freundinnen und Freunde oder ein Familienmitglied übertragen.

Die Ask-a-Friend-Option gibt nicht nur mehr Flexibilität für die Abholung, sondern sorgt auch dafür, dass noch weniger wertvolle Lebensmittel verschwendet werden. Damit kommt Too Good To Go dem Wunsch der Userinnen und User nach und unterstützt sie, die Lebensmittelrettung zum gemeinsamen Erlebnis zu machen.

Mit der Too Good To Go-App werden Lebensmittel vor der Verschwendung gerettet. Nutzerinnen und Nutzer können sich die überschüssigen, aber einwandfreien Lebensmittel als Überraschungspäckli zu einem reduzierten Preis reservieren und während eines bestimmten Zeitraums abholen. Doch manchmal kommt etwas dazwischen und man schafft es nicht rechtzeitig in das Lokal oder die Filiale. Bisher war die Abholung an das Smartphone gebunden, über das der Kauf getätigt wurde.

Mit der neuen Ask-a-Friend-Option kann man die Abholung der Überraschungspäckli ganz einfach übertragen. Um die Funktion zu nutzen, tippt man nach dem Kauf des Überraschungspäcklis auf „Einladung zur Abholung” und sendet einen Link mit der Einladung zur Abholung an das Smartphone einer anderen Person. Das ist besonders praktisch, wenn kurzfristig etwas dazwischen kommt, oder wenn Familien oder Freundesgruppen gemeinsam Überraschungspäckli retten. (pd/mc/pg)