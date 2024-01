HE Privé: Investitionen in Solaranlagen mit Rendite vom ersten Tag an

Amriswi – Die Bedeutung von Solarenergie als Beitrag zur Energiewende steigt. Nun stellt die Schweizer Firma HE Privé eine Investitionsmöglichkeit in Solarenergie vor: Anleger investieren in physische Solarpaneele und beziehen schon kurzfristig Einnahmen, da der produzierte Strom bereits verkauft ist. Zusätzlich erhalten sie ihr investiertes Kapital nach der siebenjährigen Laufzeit zurück.

Solarenergie ist eine saubere, erneuerbare Energiequelle. Sie trägt dazu bei, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern, den CO₂-Ausstoss zu reduzieren und die Energiesicherheit zu erhöhen. Erneuerbare Energie wird immer wichtiger und ist ein Wachstumsmarkt mit attraktivem Renditepotenzial.

Abgesichertes Investitionsmodell

Für den einfachen Einstieg in den Solarmarkt bietet die Schweizer Firma HE Privé ein einzigartiges Geschäftsmodell: Anleger pachten Solarpanels und profitieren vom ersten Tag an, da der produzierte Strom bereits an das österreichische Unternehmen EVN verkauft ist. Die Laufzeit beträgt sieben Jahre. Danach erhalten Anleger ihren eingezahlten Betrag zurückerstattet – und erzielen gleichzeitig Einnahmen aus dem Verkauf des sauber produzierten Stroms.

Tiefer Einstiegsbetrag, kurze Laufzeit

Mit einer Investition ab 16’000 Franken für 10 Panels können auch Anleger mit kleinerem Budget Teil dieses nachhaltigen Wandels werden. Investitionen in Solarenergie sind berechenbar, da die Einspeisung für die Solarmodule konstant bleibt. So beschränkt sich das Risiko auf schwankende Strompreise. Hingegen wird mit Sicherheit ein Überschuss an Strom generiert und bietet gute Renditeaussichten. Die Rückerstattung ihrer gesamten Investition nach sieben Jahren schafft für Anlegende Transparenz und Planungssicherheit. (mc/pg)

HE Privé