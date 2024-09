Helion: 2900 Solarmodule für die Mobilität von morgen

Cham – Am Montag haben bei Yverdon die Bauarbeiten für die Ausrüstung des Autobahnviadukts auf der Autobahn A5 mit einer PV-Anlage begonnen. Gebaut wird die Anlage von der Helion Energy AG; einem Tochterunternehmen der AMAG Gruppe. Im Endausbau wird die Anlage Leistung von 1,3 MW haben.

Die Elektromobilität hat Auswirkungen auf den Stromverbrauch in der Schweiz. Dieser wird im Lauf der nächsten Jahre zu nehmen. Die AMAG Gruppe hat deshalb die Strategie, den Strom, den die von ihr verkauften Elektrofahrzeuge benötigen, zusammen mit Partnern mit PV-Anlagen zuzubauen.

Am 2. September hat die Helion Energy AG, ein Tochterunternehmen der AMAG Gruppe, in Yverdon im Auftrag des ASTRA auf dem Viadukt der Autobahn A5 mit dem Bau einer PV-Anlage begonnen. In einer ersten Etappe werden 790 Solarmodule installiert, in einer zweiten im November 2025 weitere 2100 Module. Im Endausbau wird die Anlage eine Leistung von 1,3 MW Strom haben. Das entspricht dem Strombedarf für rund 7,2 Millionen Kilometer Fahren mit Elektroautos. (Elektrofahrzeug mit 18 kWh/100 km) (mc/pg)