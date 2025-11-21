Alpian steigt in den Vorsorgemarkt ein

Genf – Die Digitalbank Alpian steigt mit der Lancierung der Alpian Säule 3a in den Vorsorgemarkt ein. Die neue Dienstleistung wurde gemeinsam mit lemania-pension entwickelt, einem Schweizer Anbieter von beruflichen (Freizügigkeit) und individuellen (3a) Vorsorgelösungen. Das neue Angebot ermöglicht es Privatpersonen, auf einfache Art langfristig steuerbegünstigte Ersparnisse aufzubauen. Dabei bestehen sämtliche Anlagen aus Produkten von BlackRock, der als exklusiver Vermögensverwalter eingesetzt wird.

Die Alpian Säule 3a richtet sich an Privatpersonen, die ihre Altersvorsorge planen und von den Steuervorteilen der dritten Säule profitieren möchten – unabhängig davon, ob sie bereits Alpian-Kunden sind. Seit dem 13. November 2025 lässt sich das Konto direkt in der App eröffnen: in wenigen Minuten, mit einer zur persönlichen Risikoneigung passenden Anlagestrategie und jederzeit einsehbarem Kontostand. Bis Ende Jahr kommt eine Freizügigkeitslösung (zweite Säule) für Personen in beruflichen Übergangsphasen hinzu – etwa bei Stellenwechsel, Reduktion des Arbeitspensum oder Arbeitslosigkeit.

Westschweizer Allianz für digitalisierte und zugängliche Vorsorge

Lemania-pension bietet einen sicheren, effizienten Rahmen für die Verwaltung von Vorsorgevermögen. Alpian nutzt diese Expertise und stellt massgeschneiderte Lösungen direkt in der eigenen App bereit. Das digitale Kundenerlebnis verbindet Sicherheit, Transparenz und Einfachheit.

Leistungsstarke Lösung mit 100 % BlackRock-Fonds

Die Alpian Säule 3a bietet Kundinnen und Kunden die Wahl zwischen acht Anlagestrategien, abhängig vom jeweiligen Risikoprofil, validiert durch die Anlagekommission von lemania-pension. Alle Portfolios sind vollständig in Anlageprodukte des weltweit führenden Vermögensverwalter BlackRock investiert. Jede Strategie setzt sich aus ETFs und Indexfonds zusammen, die darauf ausgelegt sind, das Vorsorgevermögen über die Zeit stabil zu entwickeln – bei gleichzeitig marktweit sehr niedrigen Verwaltungsgebühren.

«Wir teilen mit lemania-pension eine gemeinsame Vision: eine moderne, digital zugängliche und mit hoher Sorgfalt verwaltete Vorsorge. Diese Partnerschaft stärkt unser Streben, unseren Kundinnen und Kunden einfache, klare und zugängliche Vorsorgelösungen anzubieten: Mit wenigen Handgriffen können sie ihre Strategie auswählen, ihre Anlagen verfolgen und von der anerkannten Expertise von BlackRock profitieren – direkt in der Alpian App», sagt Victor Cianni, CIO von Alpian. (pd/mc)

