BX Swiss TV: Bitcoin = Gold 2.0

Bern – Wie ist die Volatilität des Bitcoins zu deuten? Wo steht er am Ende des Jahres und welche Kryptowährungen sind ausserdem interessant?

Diese Fragen beantwortet Rino Borini, Unternehmer und Kryptoexperte im heutigen Experteninterview mit David Kunz, COO der BX Swiss AG.

Kapitel:

00:00 Bitcoin = Gold 2.0

00:21 Wie kam es zum «Bitcoin-Laden»?

00:48 Welches Publikum ist dort vertreten?

01:30 Tipps fürs Investieren in Krypto

02:15 Volatilität des Bitcoins

03:15 Weitere Kryptowährungen interessant?

04:18 Publikum an den Hochschulen

05:00 Wo steht der Bitcoin am Ende des Jahres?

Aktuelle Kurse auf der BX Swiss Homepage: https://www.bxswiss.com/