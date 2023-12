Alzheimer’s Drug Discovery Foundation (ADDF) investiert 4,2 Mio Dollar in GliaPharm

Genf – Der ADDF investiert 4,2 Millionen Dollar, um die Entwicklung von GliaPharm’s führendem Wirkstoff durch IND-Studien (Investigational New Drug) zu beschleunigen und die Zulassung für klinische Tests bei der Alzheimer-Krankheit zu erhalten.

GliaPharm SA, ein Biotech-Unternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung neuartiger Therapien zur Behandlung und Vorbeugung neurologischer Erkrankungen spezialisiert hat, gibt die Finanzierung seines Hauptprogramms für die Alzheimer-Krankheit durch die Alzheimer’s Drug Discovery Foundation (ADDF) bekannt, eine gemeinnützige Organisation, die sich für die Beschleunigung der Entdeckung und Entwicklung von Medikamenten für die Alzheimer-Krankheit einsetzt.

«Wir freuen uns, dass unsere Bemühungen von der ADDF, einer weltweit führenden Organisation in der Alzheimer-Forschung, unterstützt werden», sagt Sylvain Lengacher, Co-CEO und Mitbegründer von GliaPharm.

Die ADDF wird 4,2 Millionen Dollar investieren, um GliaPharm’s Leitwirkstoff GP-119 in die klinische Phase zu bringen. GP-119 ist ein neuartiges, oral wirksames kleines Molekül, das auf den Energiestoffwechsel des Gehirns wirkt.

«Dies ist eine starke Bestätigung für das Alzheimer-Programm von GliaPharm und ein solider Partner für zukünftige Entwicklungen», fügt Ambroise Magistretti, Co-CEO und Mitbegründer von GliaPharm, hinzu.

«Obwohl das Gehirn nur etwa zwei Prozent des Körpergewichts ausmacht, verbraucht es etwa ein Viertel der Energie des Körpers in Form von Glukosespeichern, weshalb man davon ausgeht, dass ein schlechter Hirnstoffwechsel zu Neurodegeneration führen kann», sagt Dr. Howard Fillit, Mitbegründer und Chief Science Officer der ADDF. «Die Entwicklung neuer Medikamente, die darauf abzielen, den Hirnstoffwechsel im alternden Körper zu regulieren, wie GP-119 von GliaPharm, sind ein vielversprechender Ansatz für die Behandlung von Alzheimer und verwandten Demenzerkrankungen, da wir hoffen, ein Arsenal von Medikamenten zu entwickeln, das die Krankheit durch Kombinationstherapie und Präzisionsmedizin in ihrem Verlauf stoppen kann.»

Eines der Kennzeichen neurodegenerativer Erkrankungen wie Alzheimer ist eine verminderte Glukoseaufnahme im Gehirn, ein Zustand, der als Hypometabolismus bekannt ist. Diese Stoffwechselverschlechterung tritt bereits vor dem Auftreten von Symptomen auf und setzt sich mit dem Fortschreiten der Krankheit fort. Derzeit gibt es keine spezifischen Behandlungen für dieses Problem bei der Alzheimer-Krankheit.

«Der innovative therapeutische Ansatz von GliaPharm zielt auf die Gliazellen ab, die in erster Linie für die Glukoseaufnahme im Gehirn verantwortlich sind, um die Energiezufuhr zum Gehirn zu erhöhen und den Energiestoffwechsel des Gehirns zu verbessern, der bei pathologischen Zuständen wie der Alzheimer-Krankheit gestört ist», sagt Prof. Pierre J. Magistretti, der wissenschaftliche Gründer von GliaPharm.

Das Unternehmen entwickelt derzeit seinen Hauptkandidaten für die klinische Erprobung durch IND/CTA-Studien, die für die Zulassung zur klinischen Erprobung durch die Food and Drug Administration (FDA) in den USA und die European Medicines Agency (EMA) in Europa erforderlich sind.

«Die Unterstützung durch den ADDF wird entscheidend sein, um unser Hauptprogramm durch die präklinischen Zulassungsstudien voranzubringen, an die sich die klinischen Studien anschließen werden. Wir sind begeistert von der Strategie des ADDF, neue und potenziell komplementäre therapeutische Lösungen für die Alzheimer-Krankheit zu unterstützen, einschließlich unseres eigenen Ansatzes zur Bekämpfung des Hypometabolismus im Gehirn», sagt Dr. Charles Finsterwald, CSO und Mitbegründer von GliaPharm. (GliaPharm/mc/hfu)