EFG International holt neuen Leiter Grossbritannien von der Credit Suisse

Zürich – Die Vermögensverwaltungsbank EFG holt sich den ehemaligen Grossbritannien-Chef der CS ins Haus. Per 4. Dezember wird Christian Berchem die Leitung der Region Grossbritannien und der EFG Private Bank Limited in London übernehmen, wie das EFG International am Dienstag mitteilte.

Berchem werde in seiner neuen Funktion auch Mitglied des sogenannten Global Business Committee und berichte direkt an EFG-International-CEO Giorgio Pradelli und den Verwaltungsrat der EFG Private Bank, heisst es. Er folgt in seiner neuen Aufgabe auf Richard Thomas, der nach vier Jahren abtritt, um sich anderen Aufgaben zu widmen.

Berchem ist den Angaben zufolge seit 2017 bei der CS, wo er bis vor kurzem Chef des britischen Private-Banking-Geschäfts war. Davor war er unter anderem bei Barclays und JPMorgan in Führungspositionen tätig.

In seiner neuen Aufgabe werde Berchem unter anderem für den Ausbau des EFG-Hubs und Buchungszentrums in Grossbritannien verantwortlich sein. Unter seiner Leitung solle zudem das Produkt- und Dienstleistungsangebot in der Region Grossbritannien erweitert, die Einnahmen diversifiziert und das Private-Banking-Geschäft im Markt weiter ausgebaut werden. (awp/mc/hfu)