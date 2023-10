Führungswechsel bei der Saxo Bank Schweiz

Zürich – Die Saxo Bank Schweiz, der Spezialist für online Trading und Investment, hat Stanislav Kostyukhin zum neuen CEO ernannt. Er tritt seine neue Funktion per sofort an.

Stanislav Kostyukhin ist seit 2014 in verschiedenen Führungspositionen für die Saxo Bank tätig, zuletzt als Commercial Owner für Direktkunden am Hauptsitz in Kopenhagen und davor als Head of Sales Trading am Standort Prag.

Er tritt die Nachfolge von George Falkner an, der sich aus persönlichen Gründen entschieden hat, die Saxo Bank zu verlassen. (mc/pg)

Saxo Bank Schweiz