Global X ETFs: Kupfer – vom zyklischen Metall zum strategischen Rohstoff

Die Rolle von Kupfer verändert sich: Von einem konjunkturabhängigen zyklischen Metall wird es mit der zunehmenden Verbreitung von KI und Elektrifizierung zu einem strategischen Schlüsselfaktor.

von Matt Lodge, Investment Strategist – Global X ETFs

Lange Zeit war Kupfer stark vom Bauwesen, der Automobilindustrie und der chinesischen Infrastruktur abhängig – Sektoren, die sehr empfindlich auf das BIP reagieren. Nun spielt es jedoch eine zentrale Rolle bei den globalen Megatrends: künstliche Intelligenz, Rechenzentren, Stromnetze, Aufrüstung, Elektrofahrzeuge, industrielle Elektrifizierung. Diese Wachstumsmotoren basieren auf mehrjährigen Programmen, die weniger anfällig für kurzfristige Konjunkturschwankungen sind.

Auf der Angebotsseite scheint die unmittelbare Lage ausgewogen zu sein, mit einem für 2025 prognostizierten Raffinerieüberschuss. Diese scheinbare Entspannung verdeckt jedoch tiefgreifende Spannungen: Die angekündigten Bergbauprojekte decken nur etwa 70 % des Primärbedarfs bis 2035. Ohne einen deutlichen Anstieg des Recyclings, neue Minen oder die Optimierung bestehender Standorte könnte es zu einer anhaltenden Verknappung kommen. Gleichzeitig verstärken grosse diversifizierte Konzerne ihr Engagement im Kupferbereich durch Fusionen und Übernahmen, was darauf hindeutet, dass die Sicherung einer qualitativ hochwertigen Versorgung immer wichtiger wird.

Angesichts der steigenden physischen Nachfrage erscheint Kupfer nicht nur als ein Metall, das das digitale Zeitalter vorantreibt, sondern auch als potenzieller Flaschenhals, der das Tempo der Einführung von KI und Elektrifizierung beeinflussen könnte.

Rechenzentren: strukturelle Abhängigkeit

Hyperscale-Rechenzentren vereinen zahlreiche Anwendungen: Sammelschienen, Transformatoren, Erdung, Hochgeschwindigkeitsverkabelung, Wärmemanagement. Die IEA prognostiziert eine Verdopplung des Stromverbrauchs von Rechenzentren bis 2030, was zu grossen Teilen auf KI zurückzuführen ist und zu mehrjährigen Stromverträgen mit hohem Kupferanteil führt. Die Kapazitäten werden erweitert, die Lieferzeiten verlängern sich, wodurch die Zyklizität verringert und eine nachhaltige Nachfrage verankert wird.

Wiederaufrüstung: programmierter Aufbau

Kupfer ist allgegenwärtig: Stromkabel, Kupfer-Nickel-Legierungen für Schiffssysteme, widerstandsfähige Elektronikkomponenten. Mit einem NATO-Ziel von 5 % des BIP für die Verteidigung bis 2035 und einer Wiederbelebung der Produktionsketten in Europa und den Vereinigten Staaten werden die Einkaufszyklen mehrjährig, was eine nachhaltige und vorhersehbare Nachfrage gewährleistet.

Stromnetze: Das Herzstück der Elektrifizierung

Freileitungen und Erdkabel, Transformatoren, Umspannwerke, Steckverbinder: Jede Modernisierung erfordert Kupfer. Nach Jahrzehnten der Unterinvestitionen steigen die weltweiten Ausgaben stark an. Die Preise für Kabel und Transformatoren sind gestiegen, die Lieferzeiten erstrecken sich über mehrere Jahre, was automatisch zu einer Stabilisierung der Auftragsbücher führt.

Elektrofahrzeuge: steigende Materialintensität

Ein Elektrofahrzeug benötigt drei- bis viermal mehr Kupfer als ein Verbrennungsmotor. Das für den modernen Gebrauch unverzichtbare Schnellladen mit Gleichstrom ist ebenfalls sehr kupferintensiv. In den Vereinigten Staaten sichern die weiterentwickelten NEVI-Normen Investitionen und garantieren einen kontinuierlichen Absatz von Kabeln, Umwandlungssystemen und Netzausrüstung.

Gebäude und Industrie: Elektrifizierung und Effizienz

Neuverkabelungen, Verteilertafeln, Wärmepumpen, hocheffiziente Industriemotoren und Automatisierung basieren auf grossen Mengen an Kupfer. Energieeffizienz wird sowohl zu einer wirtschaftlichen als auch zu einer ökologischen Verpflichtung: Sobald die Projekte finanziert sind, werden sie umgesetzt, wodurch die Zyklizität gemildert wird.

Auswirkungen für Bergbauunternehmen

Die Nachfrage wird weniger zyklisch und besser vorhersehbar, getragen von den Bereichen öffentliche Dienstleistungen, Technologie, Verteidigung und Infrastruktur. Die Verlängerung der Betriebszeiten (durchschnittlich etwa 18 Jahre) begünstigt etablierte Akteure und die Erweiterung bestehender Standorte. Kapitaldisziplin dominiert: Es ist besser, sich hochwertige Vermögenswerte zu sichern, als auf Volumen zu setzen.

In diesem Zusammenhang können sich Anleger über einen spezialisierten ETF wie den Global X Copper Miners UCITS ETF, der die weltweit wichtigsten Akteure im Kupferbereich zusammenfasst, in diesem Bereich engagieren. (pd/mc/pg)