Hochkarätiges Line-upam Finance Forum Zürich

Zürich – Am 19. September 2023 trifft sich die Schweizer Finanzbranche am 1. Finance Forum Zürich. Hochkarätige Gäste wie Lukas Gähwiler, Axel Weber, Mirjam Staub-Bisang, Florence Schnydrig Moser und Wolfgang Ischinger diskutieren über die Zukunft des Finanzplatzes Schweiz.

Das Finance Forum Zürich feiert am Dienstag, 19. September 2023, im Kongresshaus Zürich seine Premiere. Der neue Treffpunkt für die Schweizer Finanzbranche bringt Finanzdienstleister aus allen Branchen zusammen, um über die aktuellen Chancen und Herausforderungen für den Finanzplatz Schweiz zu diskutieren. Das diesjährige Finance Forum Zürich steht unter dem Motto «Zeitenwende am Finanzplatz Schweiz». Führende Köpfe aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft beleuchten die jüngsten Entwicklungen in der Finanzbranche und thematisieren die langfristigen Mega-Trends.

Stabiler Finanzplatz im Fokus

Das Finance Forum Zürich wartet mit hochkarätigen Referierenden und Talkgästen auf. Lukas Gähwiler ist seit 2022 Verwaltungsratsvizepräsident der UBS und verantwortet in seiner neuen Funktion als VR-Präsident der UBS-Tochter Credit Suisse die anspruchsvolle Integration. Gähwiler ist einer der profundesten Kenner des Schweizer Bankengeschäfts. Er wird im Gespräch mit Moderator Andi Lüscher über diese Herkulesaufgabe sprechen und über die anstehenden Schritte im laufenden Umbau der Grossbank berichten.

Ein weiterer namhafter Gast ist der ehemalige UBS-Verwaltungsratspräsident Axel Weber, der heute für die Boston Consulting Group tätig ist. Der bekannte Ökonom spricht über die aktuellen Herausforderungen für den Finanzplatz Schweiz in Bezug auf Geldpolitik, Inflation und Finanzstabilität. Weber war von 2004 bis 2011 Präsident der Deutschen Bundesbank und präsidierte von 2012 bis 2022 den Verwaltungsrat der UBS. In seiner Amtszeit baute er gemeinsam mit CEO Sergio Ermotti die Schweizer Grossbank radikal um.

Hochkarätige Speaker aus Politik und Wirtschaft

Einblicke in die geopolitische Ausgangslage bietet der ehemalige Spitzendiplomat Wolfgang Ischinger. Der Stiftungsratspräsident der Münchner Sicherheitskonferenz berät heute Unternehmen und Regierungen in politischen Fragestellungen. Im Gespräch mit Moderator Andi Lüscher wird Ischinger die Auswirkungen der globalen Konflikte auf Wirtschaft und Politik beleuchten.

Weitere Referierende sind Mirjam Staub-Bisang und Thomas Wüst. Mirjam Staub-Bisang ist Schweizer Länderchefin des US-Asset-Managers BlackRock – dem grössten Vermögensverwalter der Welt – und wird darüber sprechen, wie sich der Finanzplatz Schweiz langfristig aufstellen muss, um auch in Zukunft an vorderster Stelle mitzuspielen. Thomas Wüst ist CEO und Gründer von ti&m. Der IT-Unternehmer hat zahlreiche Projekte in der Finanzindustrie erfolgreich umgesetzt und referiert zum Thema «The Future of Swiss Banking».

Risiken im grenzüberschreitenden Geschäft

Auf dem Podium des neuen Branchentreffpunkts diskutiert ein hochkarätiges Panel über den internationalen Marktzugang für Schweizer Finanzdienstleister. Florence Schnydrig Moser, Head Private Banking der Zürcher Kantonalbank, Urs Reich, Leiter Public Affairs & Market Structure SIX Group, und Christoph König, Stellvertreter der Staatssekretärin für internationale Finanzfragen, thematisieren die Chancen und Risiken im grenzüberschreitenden Geschäft.

Neuer zentraler Treffpunkt für Branche

Das Finance Forum Zürich ist der neue zentrale Treffpunkt für den Schweizer Finanzplatz und wird umrahmt von attraktiven Networking-Möglichkeiten und informativen Workshops. Die Workshops werden von den Partnern ti&m, Grant Thornton Schweiz/Liechtenstein, Universität St. Gallen und Universität Liechtenstein angeboten und beleuchten Themen wie Finanzmarktregulierung, Künstliche Intelligenz, Decentralized Finance und Tokenisierung von Assets. Das Finance Forum Zürich, welches im Kongresshaus Zürich stattfindet, wird von zahlreichen Partnern und Organisationen unterstützt. Die Veranstalter des Vereins Finance Forum Zürich erwarten werden mehrere hundert Gäste. (ffz/mc/hfu)

Informationen und Anmeldungen unter www.finance-forum.ch