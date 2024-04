Neue Produkte und tiefere Gebühren für die Gewerbekunden der SZKB

Schwyz – Die Schwyzer Kantonalbank (SZKB) gibt dem Segment Gewerbekunden mehr Bedeutung und passt per 1. Juli 2024 ihr Angebot an Basisprodukten und Zusatzdienstleistungen an. Dieses wird stark vereinfacht, bietet mehr Transparenz und hat deutlich tiefere Gebühren.

Das Gewerbekundengeschäft trägt substanziell zum Geschäftserfolg der SZKB bei. Aufgrund dieser strategisch wichtigen Bedeutung hat die SZKB entschieden, Anpassungen im Angebot für ihre Gewerbekundschaft vorzunehmen.

Organisatorische Stärkung des Gewerbekundengeschäfts

Das Gewerbekunden-Segment der SZKB wird neu als eigene Abteilung geführt. Die bestehenden und bewährten Gewerbekundenteams in den Filialen Küssnacht, Schwyz, Pfäffikon, Einsiedeln und Siebnen garantieren weiterhin die Nähe und Verankerung vor Ort. Mit der organisatorischen Stärkung erwartet die SZKB noch mehr Schlagkraft im Markt.

Einfachere und einheitliche Produktelandschaft

Ab 1. Juli 2024 gibt es für die Firmen- und Gewerbekunden keine Paketlösung mehr. So wie es auch bei der Privatkundschaft der Fall ist. Die Kontoarten werden mit diesem Schritt übersichtlicher und transparenter. Gebühren fallen künftig auch bei der Firmen- und Gewerbekundschaft dann an, wenn die entsprechenden Produkte und Dienstleistungen gewählt und genutzt werden.

Deutlich tiefere Gebühren

Die bisherigen Kontoarten für Firmen- und Gewerbekunden werden zusammengeführt. Neu gibt es nur noch ein Geschäftskonto mit einer fixen monatlichen Kontoführungsgebühr von CHF 2.00. Die heute bestehenden zusätzlichen Gebühren wie die Buchungsgebühr und Auszugserstellungsgebühren entfallen. (SZKB/mc)