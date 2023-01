SIX-Börsenbereichsleiter Thomas Zeeb verlässt das Unternehmen

Zürich – Bei der SIX kommt es zu einem abrupten Abgang in der Konzernleitung. Thomas Zeeb, Leiter des Bereichs Börsen, verlässt nach 14 Jahren das Unternehmen per Ende Januar.

Er habe sich entschieden, nochmals eine neue Herausforderung anzunehmen, «um seine Erfahrung im internationalen Aufbau eines neuen Geschäftsmodelles in einem anderen Umfeld einzubringen», heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. SIX-CEO Jos Dijsselhof dankt Zeeb in der Mitteilung «für sein grosses Engagement».

Die Suche nach einem Nachfolger für Zeeb sei bereits eingeleitet worden. Bis ein Nachfolger gefunden ist, werde Christoph Landis den Bereich interimistisch führen, heisst es weiter. Landis ist seit 1992 bei der SIX tätig und leitet aktuell den IT-Bereich. Bereits zwischen 2015 und 2018 hatte er den Börsenbereich geführt und hat seit damals bereits Einsitz in der Geschäftsleitung. (awp/mc/ps)