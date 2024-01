Stalicla sichert sich 17,4 Millionen Dollar in einer Serie-B-Finanzierung

Genf – Stalicla SA, ein in der klinischen Phase befindliches biopharmazeutisches Unternehmen, das Präzisionsmedizin-Pipelines für neuropsychiatrische und neurologische Erkrankungen vorantreibt, gibt den erfolgreichen Abschluss der ersten Finanzierungsrunde der Serie B bekannt, bei der 17,4 Mio. US-Dollar gesichert wurden. Unter der Führung von SPRIM Global Investments Pte, Ltd. und mit massgeblicher Beteiligung von Kerninvestoren umfasst diese Finanzierung eine Kreditfazilität in Höhe von 3,8 Millionen US-Dollar.

Die Erlöse werden für folgende Zwecke verwendet:

die Vorbereitung von Staliclas bahnbrechender Phase-2-Präzisionsstudie zu Autismus-Spektrum-Störungen (ASD) – STP1;

die Etablierung seiner STP7 mGluR5 Negative Allosteric Modulator (mGluR5 NAM)-Plattform, einschliesslich des Starts einer Phase-III-Studie zu Substance Use Disorders (SUDs), die für 2025 geplant ist und vom NIH/National Institute on Drug Abuse vollständig unterstützt wird;

die Ausweitung der laufenden Biosampling-/Patientenidentifizierungsstudie STA-B-001, die derzeit an Standorten in den USA, Spanien und Australien durchgeführt wird.

Neben diesen wichtigen Entwicklungen wird Stalicla das Paket zur Unterstützung seines zweiten ASD-Präzisionsprodukts, STP2, weiter ausbauen.

Lynn Durham, CEO von Stalicla, kommentierte: «Diese finanzielle Unterstützung unterstreicht die Rolle von Stalicla als Vorreiter im Bereich der Neuropräzision mit ersten Anwendungen in der Präzisionspsychiatrie. Darüber hinaus bietet unsere STP7 mGluR5 NAM-Plattform vielfältige fortgeschrittene klinische Entwicklungsmöglichkeiten im weiteren Bereich der Neurologie in einer Zeit, in der die jüngsten klinischen Fortschritte und erhöhten Transaktionsaktivitäten im Bereich der Neurologie und Neuropsychiatrie zu beobachten sind. Es gab noch nie eine vielversprechendere Zeit, um transformative Behandlungsoptionen für Millionen von Patienten mit Gehirnerkrankungen voranzutreiben, und Stalicla ist entschlossen, eine Schlüsselrolle bei diesem Fortschritt zu spielen.»

Um diese Fortschritte zu unterstützen, wird Stalicla sein Management-Team und seinen Verwaltungsrat verstärken. (Yahoo FInance/Stalicla/mc/hfu)