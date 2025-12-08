theScreener-Analyse: König Strom – Auf dem Weg zum Börsenthron?

Zürich – Strom, Strom und nochmals Strom. Elektromobilität, KI, Urbanisierung – die Megatrends unserer Zeit haben eines gemeinsam: einen unstillbaren Hunger nach der Königin aller Energieformen – Strom.

Wer den Strom nicht ehrt, ist die Wirtschaft nicht wert. Deutschland lernt diese Lektion gerade schmerzhaft. Kein Wunder, dass die Aktienkurse der Stromversorger 2025 weltweit gestiegen sind. Die Analysten erwarten für die kommenden Jahre zweistellige Gewinnsprünge – Jahr für Jahr.

Jetzt ist der perfekte Moment, einzutauchen in die globale Sektoranalyse von theScreener: Die wertvollsten, die erfolgreichsten, die defensivsten und die preislich attraktivsten Stromversorger der Welt – kompakt, transparent und sortiert für Ihren Investmentstil.