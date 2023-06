VP Bank: Adrian Schneider neuer Leiter der Heimmarkt-Region Liechtenstein

Vaduz – Der Verwaltungsrat der VP Bank Gruppe ernennt Adrian Schneider per 1. August 2023 zum neuen Leiter der Heimmarkt-Region Liechtenstein und zum Mitglied der Gruppenleitung.

Adrian Schneider verfügt über langjährige Führungserfahrung in der Finanzindustrie sowie über umfassende Kompetenzen im Anlagegeschäft. Als neuer Leiter der Region Liechtenstein (inkl. BVI) wird Adrian Schneider für die regionalen Markt- und Vertriebsaktivitäten des Intermediär- und Privatkundengeschäfts im Heimmarkt Liechtenstein (inkl. BVI) sowie für die beiden Fondsgesellschaften in Liechtenstein und Luxemburg verantwortlich zeichnen.

In seinen letzten Funktionen war Adrian Schneider CEO der BZ Bank AG in Wilen, CIO und Mitglied der Direktion der Graubündner Kantonalbank in Chur sowie davor Head Investment Solutions und Vizedirektor bei der Kaiser Partner Privatbank AG in Vaduz. Der 38-jährige Schweizer Staatsbürger lebt mit seiner Familie in Vaduz. Er verfügt über einen Master in Banking and Financial Management der Universität Liechtenstein sowie über Abschlüsse als CFA (Chartered Financial Analyst), FRM (Financial Risk Manager) und CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst). Zudem absolvierte Adrian Schneider das Advanced Management and Leadership Programme der Oxford Universität.

Paul H. Arni, Group CEO der VP Bank: «Mit Adrian Schneider gewinnen wir eine Persönlichkeit, die im für uns wichtigen Heimmarkt Liechtenstein verwurzelt und bestens vernetzt ist. Als Vertreter einer jüngeren Generation bringt er diese wichtige Perspektive in die Gruppenleitung ein und wird damit den erfolgskritischen Generationenwechsel auf Kunden- und Mitarbeiterseite entscheidend prägen. Ich wünsche ihm für seine Aufgabe viel Erfolg und freue mich auf die Zusammenarbeit.» (VP Bank/mc)