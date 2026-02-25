Makake «Punch» und sein Kuscheltier: Vom Aussenseiter zum Netz-Liebling

Verlassen, schikaniert und ganz auf sich allein gestellt, fand Punch ausgerechnet in einem IKEA-Orang-Utan-Plüschtier einen treuen Freund – und eroberte damit die Herzen des Internets.

Mit seinem Orang-Utan Kuscheltier ist der kleine Affe «Punch» viral gegangen. Der sechs Monate alte japanische Makake lebt im Ichikawa City Zoo vor den Toren Tokios.

Die Videos von «Punch» wurden mehrere zehn Millionen Mal angeschaut, einige haben die 30-Millionen-Marke auf TikTok und Instagram überschritten. Fan-Art ist auf X und Reddit erschienen. Sogar der Einzelhandel hat den Effekt zu spüren bekommen: IKEA meldete einen deutlichen Anstieg der Verkaufszahlen seines Orang-Utan-Plüschtiers in mehreren Ländern.

Wie ist es also dazu gekommen, dass dieser winzige Primat zu einem der beliebtesten Gesichter im Internet geworden ist?

