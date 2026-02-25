moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

Makake «Punch» und sein Kuscheltier: Vom Aussenseiter zum Netz-Liebling
Panorama

Makake «Punch» und sein Kuscheltier: Vom Aussenseiter zum Netz-Liebling

Makake «Punch» und sein Kuscheltier: Vom Aussenseiter zum Netz-Liebling
Von moneycab

Verlassen, schikaniert und ganz auf sich allein gestellt, fand Punch ausgerechnet in einem IKEA-Orang-Utan-Plüschtier einen treuen Freund – und eroberte damit die Herzen des Internets.

Mit seinem Orang-Utan Kuscheltier ist der kleine Affe «Punch» viral gegangen. Der sechs Monate alte japanische Makake lebt im Ichikawa City Zoo vor den Toren Tokios.

Die Videos von «Punch» wurden mehrere zehn Millionen Mal angeschaut, einige haben die 30-Millionen-Marke auf TikTok und Instagram überschritten. Fan-Art ist auf X und Reddit erschienen. Sogar der Einzelhandel hat den Effekt zu spüren bekommen: IKEA meldete einen deutlichen Anstieg der Verkaufszahlen seines Orang-Utan-Plüschtiers in mehreren Ländern.

Wie ist es also dazu gekommen, dass dieser winzige Primat zu einem der beliebtesten Gesichter im Internet geworden ist?

Lesen Sie den Artikel bei Euronews

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie jetzt:
Patentkrimi ums Telefon: Bell setzte sich mit List durch
Hat Alexander Graham Bell den Titel «Vater des Telefons» an sich gerissen? Bell im Jahr 1892 beim ersten Telefongespräch zwischen New York und Chicago.
11.Februar 2026 — 07:15 Uhr
Patentkrimi ums Telefon: Bell setzte sich mit List durch

Vor 150 Jahren erlebte das US-Patentamt in Washington dramatische Szenen, die die Technikgeschichte prägten. 1876 reichten Alexander Graham Bell und Elisha Gray fast zeitgleich Unterlagen ein, die das Ende der räumlichen Distanz durch das Telefon versprachen.