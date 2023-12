AGILITA: ERP-System – das «zentrale Nervensystem» eines Unternehmens

Die AGILITA AG in Zürich, eine Partnerin von SAP, versorgt Unternehmen für ihr «Enterprise Resource Planning» (ERP) mit Cloud-Lösungen, die auf intelligenten Technologien aufbauen. «Damit können Unternehmen jeder Grösse bei ihrem Wachstum, bei Innovationen sowie bei der Optimierung des Zeiteinsatzes und der Ressourcen unterstützt werden», sagt CEO Sandra Völler. Das agile Software-System SAP S/4HANA cloud, public edition hat auch KWC mit Sitz in Unterkulm überzeugt.

KWC ist ein Schweizer Unternehmen, das eine 150-jährige Erfolgsgeschichte vorweisen kann, weltweit rund 1100 Mitarbeitende beschäftigt und 200 Millionen Umsatz erzielt. «KWC ist ein Systemanbieter für Sanitärraumausstattungen von den Armaturen bis hin zu intelligenten Wassermanagementsystemen», sagt Menno Vlietstra,Group Head IT bei KWC Group.

Was ist die Kernkompetenz des ERP-Systems SAP S/4HANA cloud, public edition?

Sandra Völler: Das System vereint mehrere Aspekte. Einerseits verfügt man mit diesem System über einen «Best Practice Process», einen Prozess also, der sich als besonders erfolgreich erwiesen hat und daher als Modell für andere Unternehmen dienen kann. Mit dieser Weltklasse-Software ist man auch gegen Hackerangriffe bestens geschützt, da Cyberangriffe und Datenlecks bekannterweise häufig auftreten. Und – die Software wird laufend mit Updates versorgt, der Kunde braucht diese Updates nur zu testen. Zudem wird das flexible Wachstum und damit die Skalierbarkeit in alle Richtungen sehr geschätzt – auch von unserem Kunden KWC.

SAP S/4HANA cloud hat auch KWC überzeugt?

Menno Vlietstra: Genau. Es ist eines der wenigen Systeme, das global implementiert und mit anderen Produkten wie Produktion, Marketing oder Kommerz gut integriert werden kann. Zudem hat uns der gute Standard bei den unterschiedlichen Prozessen und die damit verbundenen cloudbasierten Lösungen überzeugt. Seit 2021 sind wir wieder ein eigenständiger Betrieb – vorher gehörten wir zur Unternehmergruppe Franke. Durch diesen Wechsel mussten wir nach einer Lösung suchen, die das bestehende Applikations-Portfolio ersetzen kann.

Und? War die Umstellung auf die cloudbasierte Unternehmenssoftware erfolgreich?

Menno Vlietstra: Das neue System schrittweise zu implementieren, ohne die laufenden Geschäftsprozesse und Arbeitsabläufe zu beeinträchtigen, war eine kleine Herausforderung. Zumal diese Umstellung an neun Standorten in sieben Ländern durchgeführt werden musste. Erschwerend kam hinzu, dass alle Standorte zu-vor selbstständig waren. Eine globale, harmonisierte Geschäftsabwicklung musste im Vorfeld erst geschaffen werden. Innerhalb eines Jahres konnten wir das hochgesteckte Ziel erfolgreich umsetzen. SAP S/4HANA cloud, public edition ist für uns die ideale Lösung, da wir mit der SAP BTP (Business Technology Platform) zusätzlich andere Systeme in die Produktion, Entwicklung und den Handel integrieren konnten.

AGILITA AG bietet ein Zwillingssystem an, bestehend aus ERP-System und der SAP Business Technology Platform. Können Sie BTP etwas genauer erklären?

Sandra Völler: Beim ERP-System sind die Abläufe, wie etwa die Finanzbuchhaltung oder die Lagerbewirtschaftung funktionieren, bereits als Standard hinterlegt. Mit der SAP BTP bekommt man die Möglichkeit, die Software individuell zu entwickeln und integrieren und so den spezifischen Bedürfnissen anzupassen. Dank der Implementierung von Auswertungen kann man sich jederzeit einen Überblick über die Leistung, Trends und Entwicklungen des Unternehmens verschaffen.

Spricht man mit SAP S/4HANA cloud, public edition querbeet alle Firmen an?

Sandra Völler: Auf jeden Fall – vom Kleinbetrieb über ein KMU bis zum Grosskonzern. Dieses System eignet sich eben auch für Produktionsbetriebe bestens, obwohl sich das Gerücht hartnäckig hält, dass dies nicht möglich sei. Fakt ist: ERP-Systeme bieten Funktionen zur Planung, Steuerung und Überwachung von Fertigungsprozessen, zum Materialfluss, zu Lagerbeständen, zur Produktionsplanung und Qualitätskontrolle sowie anderen relevanten Aspekten. Dass dies in Produktionsbetrieben bestens funktioniert, kann anhand der Nachverfolgbarkeit vom Rohprodukt Stahl bis zum versandbereiten Wasserhahn bei KWC wunderbar belegt werden.

SAP S/4HANA cloud, public edition ist erfolgreich implementiert. Wie geht’s weiter?

Menno Vlietstra: Wir werden uns künftig noch mehr auf die Optimierung unserer Geschäftsprozesse und die Effizienz der Kernprozesse fokussieren. Wir werden insbesondere Commerce zusammen mit unseren Endkunden weiterentwickeln auf Basis unserer SAP S/4HANA Foundation. (AGILITA/mc/ps)