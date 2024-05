Decommerce: Jordana Guimaraes – Mitbegründerin von Fashinnovation – verstärkt das Team als Community Builder

Zürich – Decommerce, ein Anbieter von Whitelabel-Community-Enablement-Lösungen, erweitert sein Team: Jordana Guimaraes ist eine der führenden Persönlichkeiten in der Multimediabranche und wird das Schweizer Jungunternehmen per sofort als Community Builder weiter voranbringen.

Jordana Guimaraes hat bereits als Mitgründerin von Fashinnovation bewiesen, wie sie durch die Verbindung von Unternehmertum, Innovation und Technologie Veränderungen in der Modebranche vorantreiben kann. Mit ihrer einzigartigen Mischung aus Kreativität, Unternehmertum und Leidenschaft für Technologie übt Jordana einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft aus, indem sie Gemeinschaften baut, die zu einer Zusammenarbeit führen.

Die Verbindung zwischen Jordana und Decommerce entstand während einer von ihr organisierten Delegationsreise von acht Wirtschaftsführern nach Paris, die sich dort mit Topmanagern grosser Marken trafen. Auch Roy Bernheim, Mitbegründer von Decommerce, nahm daran teil. Mit ihrer gemeinsamen Begeisterung für die Bedeutung von Communities beschlossen Jordana und Roy, ihre Kräfte zu bündeln und zusammenzuarbeiten.

„Als ich hörte, wie Decommerce das Thema Community angeht und wie einfach es ist, eine vielfältige Gemeinschaft aufzubauen, wusste ich sofort, dass ich dazu beitragen wollte, diese Technologie in die Welt zu bringen“, sagt Jordana. „Der Hauptgrund, warum ich unbedingt Teil des Teams werden wollte: Ich erkannte ein klares «Warum» und die Motivation für die Gründung des Unternehmens – und das hat mich sehr inspiriert.“

Die Mitgründer von Decommerce, Allan Perrottet und Roy Bernheim, sind ebenfalls erfreut über die Zusammenarbeit: „Wir freuen uns sehr, dass Jordana die Kommunikation und den Aufbau der Community leitet. Sie wird ihr Ökosystem einbringen, auf den Massnahmen von Decommerce aufbauen und dazu beitragen, die Story von Decommerce zu optimieren und zum Leben zu erwecken.“

Jordana übernimmt ab sofort die Rolle des Community Builders bei Decommerce. Dort wird sie aufzeigen, wie Unternehmen die Decommerce-Lösung implementieren können, um Engagement durch Content-Strategien, kreative Projekte und Community-Events zu fördern. (Decommerce/mc/ps)

Über Decommerce

Decommerce ermöglicht es Marken, gemeinsam mit ihren Communities die Zukunft des Handels zu gestalten. Mit der sofort implementierbaren Whitelabel Community Softwarelösung können Marken ihre Communities in marktübergreifenden Erlebnissen auf der eigenen Website oder App hosten, engagieren und belohnen. Die Lösung lässt sich nahtlos in Salesforce, Shopify und andere bestehende E-Commerce Technologien integrieren.

Mit Decommerce haben Marken die Möglichkeit, die First-Party-Daten ihrer Community zu nutzen, das Erlebnis auf der Website spielerisch zu gestalten und segmentierte Benachrichtigungen basierend auf Verhalten und Interesse zu versenden. Damit können sie ihre Kosten für die Kundenakquise senken, organischen Traffic steigern und die Zahl der Wiederholungskäufe erhöhen. Decommerce hat den Customer Lifetime Value seiner Kunden um 90 % gesteigert und die Wiederkaufsraten verdreifacht. Gegründet wurde Decommerce von den E-Commerce-Unternehmern Allan Perrottet und Roy Bernheim und verzeichnet namenhafte Investoren wie Outlier Ventures und FARFETCH.