Microsoft und KPMG geben gemeinsame KI-Masterclass

Zürich – Angesichts der Datenflut, des intensiven Wettbewerbs und des Bedarfs an effizienter Automatisierung und vorausschauenden Analysen ist der Einsatz von KI zu einer strategischen Notwendigkeit für viele Unternehmen geworden. In Reaktion auf den wachsenden Bedarf an innovativen Lösungen vertiefen Microsoft und KPMG ihre Kooperation und lancieren die «Microsoft AI Masterclass».

Das umfassende Programm soll Organisationen mit dem notwendigen Wissen und den Werkzeugen versorgen, um das volle Potenzial von Künstlicher Intelligenz (KI) ausschöpfen zu können.

Andrew Reid, Director Global Partner Solutions bei Microsoft Schweiz, kommentiert: «Microsoft setzt sich dafür ein, Unternehmen mit modernsten KI-Lösungen zu unterstützen. Die angebotene Masterclass von KPMG zusammen mit Microsoft ermöglicht es Unternehmen KI-Technologien kennenzulernen, zu verstehen und effektiv zu implementieren, um so den Weg für transformative Veränderung zu ebnen.»

Tobias Valk, Head of Advisory bei KPMG Schweiz, ergänzt: «Unser aktueller KPMG 2023 CEO Outlook zeigt, dass KI als disruptive Technologie auch Bedenken hinsichtlich ethischer, sicherheitstechnischer und regulatorischer Implikationen aufwirft. Als führender Anbieter von KI-Lösungen und -Dienstleistungen für verschiedene Branchen und Sektoren nutzt KPMG seine fachliche und funktionale Erfahrung, um Unternehmen im Rahmen der Microsoft Masterclass dabei zu helfen, verantwortungsvolle und robuste KI-Frameworks mit einem Fokus auf Sicherheit und Governance einzuführen.»

Im Rahmen der Masterclass erhalten die Teilnehmenden ein differenziertes Verständnis von Künstlicher Intelligenz sowie deren praktischen Anwendungsmöglichkeiten in ihrem jeweiligen Geschäftsumfeld. Das Programm umfasst ausserdem reale branchen- und funktionsspezifische Anwendungsfälle und die kollaborative Entwicklung von individuellen Strategieprogrammen für die erfolgreiche Implementierung und Skalierung von KI-Anwendungen. So profitieren von der branchenübergreifenden Expertise der Microsoft- und KPMG-Spezialisten – von der Identifikation spezifischer Use Cases bis zum Aufbau einer konkreten Implementierungs-Roadmap. (Microsoft/mc/hfu)

Microsoft AI Masterclass