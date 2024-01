Neues Konzept für Board-Meetings: Cisco Campfire überbrückt Distanzen für C-Level

Wallisellen – Wie sieht das Board-Meeting der Zukunft aus? Wie ein digitales Lagerfeuer. Cisco stattet bereits seit vielen Jahren Konferenzräume mit modernster Technologie zur virtuellen Zusammenarbeit aus. Dabei gibt es für verschiedene Szenarien unterschiedliche technische Lösungen. Die Königsdisziplin sind hierbei Board-Meetings, denn C-Level Gespräche haben höchste Ansprüche an Technik, Nutzererfahrung und Cybersicherheit.

Cisco hat mit «Campfire» nun eine Lösung in innovativem Design entwickelt, das allen Ansprüchen an hybride Meetings für C-Level-TeilnehmerInnen gerecht wird. In den Campfire-Meetingräumen sitzen die TeilnehmerInnen vor Ort um vier Quad-Kameras und bis zu acht Bildschirmen in Augenhöhe herum. Campfire ist für maximal 16 TeilnehmerInnen ausgelegt, vier auf jeder Seite. Dank der innovativen Anordnung der Kameras und Bildschirme können alle TeilnehmerInnen im Raum direkten Blickkontakt aufnehmen und gleichzeitig alle virtuell zugeschaltete RednerInnen sehen.

Dabei kommt der von Cisco entwickelte Frame-Modus zum Einsatz, der überflüssigen Raum um die Teilnehmer herum abschneidet und eine Ansicht bietet, in der die Personen näher beieinander, in gleichmässiger Grösse und auf gleicher Augenhöhe erscheinen.

Dank den KI-gesteuerten, intelligenten Bildausschnitten können auch die virtuellen TeilnehmerInnen von Angesicht zu Angesicht mit den KollegInnen vor Ort zusammenarbeiten. Campfire nutzt dafür alle KI-gestützten Vorteile von Webex, einschliesslich Personenerkennung, Sprecherverfolgung und Störgeräuschunterdrückung und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.

Cisco Campfire ist kein komplettes Gerät, sondern eine individuell anpassbare Lösung, deren Design, Grösse und Konfiguration Kunden selbst bestimmen können. Die Lösung verwendet keine proprietäre Hardware oder Software und ist so konzipiert, dass sie mit anderen Plattformen wie Microsoft Teams zusammenarbeiten kann.

«Campfire bietet sichere Kommunikation von Angesicht zu Angesicht – und zwar unabhängig davon, ob Teilnehmende im Raum oder virtuell dabei sind. Das Design ermöglicht eine gleichberechtigte Teilnahme an Diskussionen am runden Tisch für alle und wirkt gleichzeitig Meeting-Fatigue entgegen», sagt Patrick Geiser, Collaboration Lead bei Cisco Schweiz.

Bereits 2014 hatte Cisco ein hochqualitatives Raumsystem für Board-Meetings vorgestellt – die Cisco TelePresence IX5000 Serie. Die Weiterentwicklung ist kaum übersehbar.

Erfahren Sie hier mehr über Cisco Campfire und innovative Kollaborationslösungen. (Cisco/mc/ps)

Über Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO) ist das weltweit führende Technologie-Unternehmen, das die Welt vernetzt, um alles möglich zu machen. Unser Ziel ist es, mit Digitalisierung eine inklusive Zukunft zu schaffen, die allen Menschen neue Möglichkeiten eröffnet. Deshalb unterstützen wir unsere Kunden dabei, ihre Anwendungen neu zu gestalten, hybrides Arbeiten zu ermöglichen, ihre Unternehmen abzusichern, digitale Infrastrukturen zu modernisieren und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.