Oracle: So können CFOs den Geschäftserfolg sichern

Austin TX – Die wirtschaftliche Lage bleibt für Unternehmen unvorhersehbar und angespannt. Wie eine Studie von Deloitte zeigt, sehen einige Chief Financial Officers (CFOs) immer noch die Gefahr einer Rezession. Ausserdem verursacht die derzeit erhöhte Inflation weiterhin signifikante Kosten. Das alles erschwert es aktuell, das Geschäft und Investitionen zu planen. Doch gerade jetzt kommt es darauf an, die richtigen Entscheidungen zu treffen, um den Geschäftserfolg von morgen zu sichern. Oracle fasst eine Reihe von Best Practices zusammen, die den hohen Druck von CFOs nehmen. Mit den Massnahmen legen sie die Basis dafür, das Wachstum und die Rentabilität des eigenen Unternehmens zu fördern.

Bessere Prognosen erstellen

Genaue Prognosen über die Auswirkungen von finanziellen Entscheidungen bilden die optimale Grundlage für die Umsetzung einer Unternehmensstrategie. Aber häufig mindert das Datenmanagement noch die Aussagekraft der Ergebnisse. Der Grund: In vielen Unternehmen liegen relevante Daten in diversen Systemen und nicht verknüpft vor. Finanzabteilungen müssen sie zentral zusammenführen. Eine vielzahl der Unternehmen setzt dafür auf Cloud-Lösungen, die auch Funktionen für Prognosen bieten. CFOs können dadurch dank optimierter Datenintegration und hochwertigeren automatischen Prognosen besser planen. Weitere Innovation verspricht der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI). Sie analysiert Daten automatisch und weitaus genauer. Bei Bedarf übernimmt eine KI zudem die kontinuierliche Überwachung von Unternehmensprozessen und macht auf Abweichungen zu Prognosen aufmerksam. In der Zusammenarbeit mit KI besteht die Aufgabe der menschlichen Experten darin, alle Angaben auf Richtigkeit zu überprüfen, sie zu verbessern und zu beurteilen.

Auf Automatisierung setzen

In Finanzabteilungen gibt es noch viele manuelle Prozesse die Zeit und Nerven kosten. KI kann CFOs zukünftig dazu dienen, Aufgaben zu automatisieren, um die Effizienz zu steigern, Fehler zu vermeiden und Kosten zu senken. Das reicht von der Rechnungsverarbeitung über die Kontenabstimmung bis hin zu Analysen der aktuellen finanziellen Situation. Die Teams von CFOs müssen dabei nur in Ausnahmefällen eingreifen. In der Folge sehen die Experten schneller die Performance des eigenen Unternehmens und gewinnen mehr Zeit für strategische Entscheidungen.

Daten umfassend nutzen

Finanzverantwortliche, die sich Intern mit anderen Fachabteilungen vernetzten und Daten bereichsübergreifend zugänglich machen können ungeahnte Potentiale heben. Idealerweise schauen die Teams mit modernen Lösungen auf die verfügbaren Daten. CFOs können beispielsweise an den Vertrieb herantreten, um datenbasiert zu ermitteln, welche Produkte und Dienstleistungen weitere Investitionen erfordern oder ob Kunden sie überhaupt noch nachfragen. Anschliessend passt das Unternehmen sein Angebot an und steigert bestenfalls den Umsatz.

Mergers & Acquisitions richtig umsetzen

CFOs tragen auch die Verantwortung dafür, Investitionen in andere Unternehmen zu evaluieren und gegebenenfalls finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. Passen die Strategien und Prozesse der möglichen Partner zum Käufer? Auf dieser Frage liegt bei Mergers & Acquisitions der Fokus. Wenn es zu einer Kooperation kommt, müssen Finanzabteilungen die Systeme und Daten der anderen Seite integrieren. So entsteht eine einheitliche Datenbasis, die wichtige Kennzahlen umfasst, wie zum Beispiel zur Produktivität einzelner Unternehmensbereiche. Cloud-Lösungen beschleunigen die Datenintegration, da sie zwischen allen Systemen für Interoperabilität sorgen.

Risikomanagement weiter stärken

In Zukunft muss das Risikomanagement noch mehr bei der strategischen Planung berücksichtigt werden. Das versetzt Unternehmen in die Lage, Probleme vorausschauend zu erkennen und direkt Massnahmen zu ergreifen. Jedoch besteht die Herausforderung darin, das richtige Gleichgewicht zu finden. Wenn Unternehmen zu sicher vorgehen, verpassen sie eventuell Wachstumschancen. Das Risikomanagement setzt daher relevante Kennzahlen voraus, die CFOs zur Überwachung des Geschäftserfolgs festlegen können. Moderne Lösungen für das Enterprise Risk Management (ERM) unterstützen Unternehmen ausserdem dabei, Probleme ohne grossen Aufwand zu beseitigen. Finanzabteilungen nutzen sie beispielsweise, um immer wieder automatisch Cashflow-Prognosen zu erstellen und die Liquidität auf den Dashboards zu überprüfen.

«Die Rolle von CFOs geht heute weit über die Finanzplanung hinaus. Sie tragen in vielen Unternehmensbereichen massgeblich dazu bei, den Geschäftserfolg zu sichern», erklärt Niels Jensen, Vice President Applications bei Oracle Deutschland. «Ein schneller Zugriff auf alle relevanten Daten und eine moderne, durch KI unterstützte Cloud-Lösung, bieten dafür wertvolle Unterstützung.» (Oracle/mc/ps)