CH-Eröffnung: Erneut schwächer

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Freitag im frühen Geschäft schwächer und setzt damit den Abwärtstrend der vergangenen Sitzungen fort. Abschläge verzeichnen dabei defensive aber auch Wachstums- und Technologiewerte, die zum Teil im laufenden Jahr stark gestiegen sind. Händler erwarteten am letzten Handelstag vor der Weihnachtspause aber insgesamt ein eher ruhiges Geschäft. «Für die meisten ist das Jahr doch gelaufen.»

Am Vortag hatten schwache US-Konjunkturdaten die Hoffnungen am Markt unterstützt, dass die US-Notenbank im kommenden Jahr die Leitzinsen rasch senken dürfte. Daraufhin legte die Wall Street zu. Denn die Zahlen zeichneten das Bild einer sanften Landung der US-Konjunktur, heisst es am Markt. Sollte nun der am Nachmittag folgende PCE-Deflator, das vom Fed stark beachtete Inflationsmass, ebenfalls «sanfter» ausfallen, dürfte sich die Marktstimmung aufhellen.

Der Leitindex SMI notiert um 09.20 Uhr um 0,17 Prozent tiefer auf 11’113,15 Punkten. Damit steuert der SMI auf den sechsten schwächeren Handelstag hintereinander zu. Der 30 Titel umfassende SLI fällt um 0,15 Prozent auf 1775,18 und der breite SPI um 0,16 Prozent auf 14’533,05 Zähler. Im SLI halten sich Gewinner (14) und Verlierer (16) in etwa die Waage.

Unter Druck stehen Logitech (-2,0%). Die Aktie zählt mit einem Kursgewinn von rund 40 Prozent zu den stärksten Bluechips des Jahres 2023.

Andere Technologiewerte wie VAT (+0,2%), Inficon (+0,5%) und Comet (+0,5%) notieren dagegen freundlich. Ihnen dürfte die Bank Vontobel helfen, die in einer Studie über Halbleiter die Kursziele für diese drei Werte erhöht hat. Dabei werden VAT und Comet zum Kauf empfohlen. Für Inficon lautet das Rating weiterhin «Hold».

Ausserdem hat der US-Halbleiterkonzern Micron am Vortag einen starken Ausblick abgegeben. Micron legten um 8,6 Prozent zu.

Erneut schwach notieren dagegen die beiden Luxusgüterwerte Richemont (-1,0%) und Swatch (-0,7%). Die Anteile von SIG (-1,0%) würden ebenfalls weiter aus den Depots gekippt. Der Titel steht praktisch auf Jahrestief.

Die beiden Pharmariesen Novartis (-0,4%) und Roche GS (-0,5%) belasten den Markt. Nestlé (+0,03%) halten kaum dagegen.

Gesucht werden dafür Lonza (+1,2% auf 350,50 Fr.). Barclays hat das Preisziel für den Titel des Pharmazulieferers auf 450 von 430 Franken angehoben und die Einstufung «Overweight» bestätigt.

Alcon gewinnen 0,6 Prozent. Ansonsten belaufen sich die Kursgewinne auf 0,5 Prozent oder weniger. (awp/mc/pg)

SIX Swiss Exchange

Aktueller Stand SMI bei Google