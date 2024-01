CH-Verlauf: Wenig verändert – Zurückhaltung vor dem Wochenende

Zürich – Die Schweizer Aktienbörse zeigt sich zum Wochenschluss gehalten. Zunächst hat der Gesamtmarkt noch klar zugelegt, dann jedoch an Schwung verloren. Im Verlauf seien die Anschlusskäufe abgeebbt, heisst es am Markt. Die Anleger seien trotz der guten Vorgaben aus den USA, wo die Technologiebörse einen neuen Höchststand markiert hatte, zurückhaltend. Daher schmolzen die Gewinne auch ab. Nach wie vor dominierten die Zinssorgen am Markt. Die Anleger blieben zudem vorsichtig vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB), die kommende Woche ansteht. Eine Zinssenkung werde zwar nicht erwartet. «Aber Hinweise darauf, wann es denn so weit sein könnte», sagt ein Händler. Im Fokus stehen die Aktien der Unternehmen, die mit Zahlen aufgewartet haben.

Zuletzt hatten Notenbankvertreter die Zinssenkungshoffnungen, die das Kursrally vor dem Jahresende ausgelöst hatten, wieder merklich gedämpft. Während dies in den USA die Anleger kaum irritiere, hätten die Marktteilnehmer in Europa einen Gang nach unten geschaltet, sagt ein Händler. Im Gegensatz zu Europa läuft die US-Wirtschaft nämlich gut, so dass eine sanfte Landung der Konjunktur durchaus gelingen könnte. Ob von dem am Nachmittag erwarteten und von der Universität Michigan berechneten US-Konsumentenstimmungsindex noch Impulse ausgehen, werde sich zeigen, meint ein Händler.

Der Leitindex SMI notiert um 11.10 Uhr mit 11’194,93 Punkten um 0,08 Prozent höher, dies nach einem Tageshoch von 11’253 Punkten. Der die 30 wichtigsten Werte umfassende SLI ist mit 1767,29 (+0,03%) und der breite SPI mit 14’580,89 Zählern (+0,08%) auch nur wenig verändert. 17 der 30 Titel im SLI legen zu und 13 geben nach.

Unter Druck stehen die Aktien von ABB (-2,9%). Der US-Kongress überprüft die Aktivitäten des Elektrotechnikkonzerns in China. Die Untersuchung steht im Zusammenhang mit möglicher Spionage und Sicherheitsbedrohungen. ABB bestätigte den Erhalt eines Schreibens des «Ausschusses für Innere Sicherheit des US-Repräsentantenhauses» und des «Sonderausschusses für den strategischen Wettbewerb zwischen den Vereinigten Staaten und der Kommunistischen Partei Chinas». ABB prüfe den Brief und beabsichtige, «eine angemessene Antwort zu geben», hiess es vom Unternehmen auf Anfrage. Doch solche Nachrichten lösten bei Anlegern stets Unbehagen aus, sagte ein Händler zur negativen Kursreaktion.

Ebenfalls deutlich im Minus stehen Lonza (-1,8%). Damit hat die Aktie den bisherigen Jahresgewinn praktisch wieder abgegeben. Kommende Woche wird das Unternehmen zudem die Zahlen 2023 veröffentlichen.

Auch UBS (-1,0%) und Kühne + Nagel (-1,2%) geben mehr als ein Prozent nach. Ansonsten betragen die Einbussen im SLI weniger als ein Prozent.

Auf der anderen Seite belaufen sich bei den Bluechips die Kursgewinne ebenfalls auf weniger als ein Prozent. So stehen Swiss Re vor Straumann (+0,7%) und Sandoz (je +0,8%) an der Spitze.

Unterstützt wird der Markt vor allem von den defensiven Schwergewichten Nestlé (+0,6%) und Novartis (+0,7%) sowie von Richemont (+0,5%). Der Luxusgüterwert profitiert von Anschlusskäufen und positiven Kommentaren im Zusammenhang mit den unerwartet guten Quartalszahlen vom Vortag. Diese hatten den Kurs um als zehn Prozent angehoben. Swatch (-0,8%) können dagegen nicht mithalten.

Im Sog der starken Nasdaq greifen Anleger zu Technologietiteln wie AMS (+1,3%), Inficon (+0,8%) und Temenos (+4,7%). Diese haben das Interesse der Anleger allerding auch mit starken Vorabquartalszahlen 2023 geweckt. Zudem wirke die Kaufempfehlung des Brokers Stifel vom Vortag nach.

Auf den hinteren Reihen fallen vor allem Implenia (+15%) auf. UBS hat die Analyse der Aktien des Baukonzerns mit dem Rating «Buy» gestartet. Dies löse in dem doch eher engen Markt in Implenia-Aktien starken Aufwind aus, meint ein Händler.

Basilea (+3,3%) gewinnen dank positiven Nachrichten an Wert. Das Pilzmittel Cresemba verkauft sich so gut, dass das Biotechunternehmen eine Umsatzmeilensteinzahlung erhält.

Dagegen geben Zehnder (-2,2%) und Ascom (-1,3%) nach Zahlen klar nach. Weiter im Abwärtstrend sind Idorsia (-2,8%). (awp/mc/pg)

