CH-Verlauf: Zinsspekulationen sorgen für Kursgewinne – US-Feiertag dämpft

Zürich – Die Schweizer Aktienbörse tendiert am Montagvormittag freundlich. Die Stimmung habe sich verbessert, sagen Händler. Die am Freitag veröffentlichten Daten deuteten auf eine Entspannung auf dem US-Arbeitsmarkt hin. Dies habe die Spekulationen auf ein Ende der Zinserhöhungen in den USA angeheizt. Zwar wurden im August in den USA mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Aber die Zahlen für die beiden Vormonate wurden massiv nach unten revidiert und die Arbeitslosenquote stieg deutlich an. Der Anstieg der Stundenlöhne schwächte sich zudem etwas stärker ab als prognostiziert. Nach den Zahlen stehe der Zinspause der US-Notenbank Fed im September nichts mehr im Weg, heisst es am Markt. Einige Stimmen mahnten aber, das Ende der Zinserhöhungen zu früh auszurufen.

Positiv hinzu kommen Hoffnungen, was die Situation in China anbelangt. Marktbeobachter glauben, dass die Konjunkturmassnahmen der chinesischen Regierung wirken. Ausserdem sende der angespannte Immobiliensektor leichte Entspannungssignale. Der Projektentwickler Country Garden hat Medienberichten zufolge einen Zahlungsaufschub durch die Gläubiger erhalten. Damit könnte das drohende Überschwappen der Krise auf den Finanzsektor etwas weiter nach hinten geschoben worden sein. Das Geschäft verlaufe mangels Impulsen daher alles in allem in ruhigen Bahnen. Die Bilanzsaison ist nun praktisch abgeschlossen. Zudem mache sich auch der US-Feiertag bemerkbar. Wegen des Labor Day bleiben die US-Finanzmärkte geschlossen.

Der SMI notiert um 11.00 Uhr um 0,35 Prozent fester bei 11’114,00 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, rückt um 0,51 Prozent vor auf 1754,18 und der breite SPI um 0,38 Prozent auf 14’652,61 Zähler. Im SLI stehen 26 Gewinnern drei Verlierer gegenüber. Lindt&Sprüngli PS sind stabil.

Besonders gefragt sind die beiden Luxusgüterwerte Swatch (+1,8%) und Richemont (+1,4%). Sie seien angesichts der Entspannung im Immobiliensektor Chinas und der Hoffnung auf eine baldige Erholung der Wirtschaft gesucht. Für die Luxusgüterbranche ist der Grossraum China ein wichtiger Markt. Auch die Aktien von europäischen Konkurrenten wie LVMH oder Pandora legen zu.

Sehr gefragt sind die Technologiewerte AMS Osram (+2,7%), VAT (+1,5%) und Logitech (+0,9%), die Wachstumswerte Straumann (+2,2%) und Lonza (+1,6%) sowie Partners Group (+0,8%).

UBS (+0,8% auf 23,60 Fr.) setzen den Höhenflug fort. Nach wie vor profitiere die Aktie von der Entwicklung im Zusammenhang mit der geplanten Integration der Credit Suisse. Positive Analystenkommentare sorgten für zusätzlichen Rückenwind, heisst es. So hat die Bank of America das Kursziel für die Grossbankaktie auf 30 von 27 Franken erhöht.

Keine Stütze für den SMI sind dagegen die Schwergewichte: Roche (+0,2%) und Nestlé (+0,2%) legen nur leicht zu und Novartis (-0,3%) geben gar nach. Dabei verkauft der Nahrungsmittelkonzern sein Erdnussallergiemittel Palforzia an Stallergenes Greer und erhält dafür Meilensteinzahlungen. Weitere finanzielle Details wurden aber nicht genannt. Der Verkauf sei erwartet worden, heisst es am Markt. Das seit 2020 in der EU und den USA zugelassene Mittel, das von der Nestlé-Tochter Aimmune entwickelt wurde, verkaufte sich weniger gut als von Nestlé erwartet. Der Konzern hatte für Aimmune 2020 2,6 Milliarden Dollar ausgegeben und 2022 dann eine Wertberichtigung von 1,9 Milliarden vorgenommen.

Neben Novartis geben auch Holcim (-0,2%) und Swisscom (-0,1%) leicht nach.

Auf den hinteren Rängen grenzen die Aktien des Flughafen Zurich die Abgaben auf zuletzt -0,2 Prozent ein. Der grösste Schweizer Flughafen hat anlässlich des heutigen Investorentags seine Mittelfristziele bestätigt. Die Rückkehr zum Vorkrisenniveau von 2019 wird weiterhin im Jahr 2025 erwartet und der operative Gewinn soll dann deutlich über dem damaligen Niveau zu liegen kommen.

Burkhalter gewinnen nach den Halbjahreszahlen 1,5 Prozent. Accelleron (+1,3%) sind am Tag vor dem Halbjahresbericht gefragt. Zudem wird die Aktie nach dem September-Verfall in den Stoxx 600 Index aufgenommen. (awp/mc/pg)

