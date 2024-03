Devisen: Franken schwächst sich nach SNB-Schritt deutlich ab

Frankfurt – Der Franken hat sich nach der überraschenden Zinssenkung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) am Morgen gegenüber den wichtigen Währungen deutlich abgeschwächt. So notiert der Euro zur Schweizer Währung so fest wie seit dem vergangenen Sommer nicht mehr.

Am Donnerstagmittag notiert der Euro bei 0,9749 Franken, nachdem er vor Bekanntgabe des SNB-Entscheids noch klar unter der Marke von 97 Rappen lag. Zuletzt war die europäische Gemeinschaftswährung im vergangenen Juli bei diesem Kursniveau gehandelt worden. Der US-Dollar ist zur Schweizer Währung derweil mit 0,8927 Franken wieder klar über die Marke von 89 Rappen und auf den höchsten Stand im laufenden Jahr gestiegen.

Die SNB ist mit ihrer am Vormittag mitgeteilten Leitzins-Senkung um 0,25 Prozentpunkte den grossen Notenbanken wie der EZB und dem Fed zuvorgekommen. Die Verantwortlichen begründeten den auch für die Experten überraschend erfolgten Schritt mit der seit längerem rückläufigen Teuerung in der Schweiz. Die Zinssenkung unterstütze zudem die wirtschaftliche Entwicklung.

Der Euro gab zum Dollar hingegen ab. Gegen Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0919 US-Dollar, nachdem er zeitweise unter die Marke von 1,09 Dollar gefallen war. Belastet wurde die Gemeinschaftswährung vor allem durch schwache Umfrageergebnisse aus der französischen Wirtschaft. Für Unterstützung sorgten dagegen etwas bessere Zahlen aus Deutschland und der Eurozone.

Im Handelsverlauf entscheiden die Notenbanken Grossbritanniens und der Türkei über ihre Ausrichtung. In beiden Ländern werden stabile Leitzinsen erwartet. In Grossbritannien dürfte grosses Augenmerk auf das Abstimmungsverhalten im geldpolitischen Ausschuss gelegt werden, das zuletzt grosse Uneinigkeit nahegelegt hatte. (awp/mc/ps)