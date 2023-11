Devisen: Euro weiter unter 1,07 Dollar

Frankfurt – Der Euro hat am Freitagmorgen weiter unter der Marke von 1,07 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 1,0668 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend.

Das Dollar/Franken-Währungspaar pendelt weiterhin in einer engen Spanne um die 0,90er Marke und notiert aktuell mit 0,9034 knapp darüber. Der Euro bewegt sich derweil kaum zum Franken, wie der Kurs von 0,9640 zeigt.

Zum Wochenausklang stehen nur wenige Wirtschaftsdaten auf dem Programm, die an den Finanzmärkten für Kursbewegung sorgen könnten. Von Interesse dürfte jedoch die Konsumstimmung der US-Verbraucher sein. Am Nachmittag veröffentlicht die Uni Michigan die Ergebnisse zu ihrer regelmässigen Umfrage. Enthalten darin sind auch die Inflationserwartungen der Konsumenten, die für die Geldpolitik der US-Zentralbank Fed von Bedeutung sind. (awp/mc/pg)