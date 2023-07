CH-Eröffnung: SMI startet tiefer in die Woche – Richemont im Blick

Zürich – Die Schweizer Börse beginnt die neue Handelswoche mit Abgaben. Nach einer guten Vorwoche dürften die Investoren nun erst einmal den Start in die Berichtssaison abwarten, um dann über ihre weitere Positionierung zu entschieden, heisst es im Handel. Zudem dürfte sich der Handel ferienbedingt in nächster Zeit ohnehin ausdünnen.

Für eine gewisse Ernüchterung sorgen am Berichtstag zudem einmal mehr die gemischt ausgefallenen Konjunkturdaten aus China.

Sie verstärkten das Bild einer stockend verlaufenden wirtschaftlichen Erholung, kommentiert ein Händler. Das BIP-Plus von 6,3 Prozent wird denn auch von verschiedenen Ökonomen als nur optisch stark bewertet. Bereits in der vergangenen Woche hatten die Daten aus China die Sorge vor einer möglichen Deflation wieder auf die Agenda gebracht. In den kommenden Tagen dürfte der Fokus der Investoren aber verstärkt der Berichtssaison gelten. Hierzulande werden sieben Blue Chips mit Zahlen erwartet. Richemont haben am Morgen den Anfang gemacht.

Der SMI veriert gegen 09.15 Uhr 0,48 Prozent auf 11’057,24 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Akten enthalten sind, fällt um 0,46 Prozent auf 1748,04 und der breite SPI um 0,47 Prozent auf 14’631,31 Zähler. IM SLI geben 23 Werte nach und sieben gewinnen hinzu.

(awp/mc/hfu)

