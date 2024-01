Ölpreise stabilisieren sich

Singapur – Die Ölpreise haben sich am Freitag nach jüngsten Kursschwankungen stabilisiert. Am Morgen hielten sich die Notierungen in etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete 79,02 US-Dollar. Das waren acht Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar stieg geringfügig um drei Cent auf 74,11 Dollar.

Im Wochenverlauf zeigten sich mehrfach Kursschwankungen am Ölmarkt. US-Militärschläge gegen die Huthi-Rebellen im Yemen belegten die hohe Eskalationsgefahr im ölreichen Nahen und Mittleren Osten und sorgten zeitweise für steigende Ölpreise. Zuvor hatten die Rebellen abermals ein Schiff im Roten Meer angegriffen und damit wichtige Handelsrouten bedroht.

Ein unerwartet starker Rückgang der Ölreserven in den USA konnte den Ölpreisen hingegen keinen Auftrieb verleihen. Wie am Donnerstag bekannt wurde, waren die Bestände an Rohöl in der vergangenen Woche um 2,5 Millionen auf 429,9 Millionen Barrel gefallen. Analysten hatten im Schnitt nur mit einem Rückgang um 0,3 Millionen Barrel gerechnet. (awp/mc/pg)