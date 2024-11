Der Schweizer Spagat: Zwischen europäischer Einbindung und nationaler Eigenständigkeit – Lucerne Dialogue 2024

Luzern – Der Auftakt des Lucerne Dialogues 2024 bot eine intensive Auseinandersetzung mit der komplexen Beziehung zwischen der Schweiz und der Europäischen Union. Die Veranstaltung, die sowohl Livestreams als auch persönliche Anwesenheit umfasste, brachte hochrangige Politiker, Wirtschaftsvertreter, Journalisten und Experten zusammen, um die Herausforderungen und Chancen des bilateralen Weges zu diskutieren. Die Beiträge und die anschließende Debatte offenbarten tiefgreifende Gräben und fundamental unterschiedliche Perspektiven auf die zukünftige Gestaltung des Verhältnisses.

Dieser Bericht, erstellt von Künstlicher Intelligenz, analysiert die wichtigsten Punkte der Konferenz, beginnend mit der Keynote von Bundesrat Beat Jans, über die globale Perspektive von Jamil Anderlini bis hin zur kontroversen Debatte zwischen Befürwortern und Gegnern eines neuen Rahmenabkommens.

Bundesrat Beat Jans: Home alone oder eingebettet in Europa?

Bundesrat Beat Jans, Vorsteher des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD), startete seine Keynote mit einer ungewöhnlichen Metapher: Der Schweiz gehe es in der Europapolitik oft wie Kevin allein zu Haus – mit Schadenfreude werde beobachtet, was in Europa schieflaufe, während die vermeintliche Unabhängigkeit zelebriert werde. Diese Sichtweise sei aber irreführend. Die Schweiz sei nicht ein gallisches Dorf, das von tollpatschigen Römern belagert werde, sondern untrennbar in das europäische Gefüge integriert. Diese Einbettung zeige sich in beeindruckenden Zahlen:

Geografische Nähe: 15 Kantone grenzen direkt an die EU, über die Hälfte der Schweizer Bevölkerung lebt in Grenzregionen.

Personelle Verflechtung: 800’000 Schweizer leben in der EU, 1,5 Millionen EU-Bürger in der Schweiz.

Infrastruktur: Gemeinsames Stromnetz, Strassen- und Schienennetz mit täglichen Grenzübertritten von 2,2 Millionen Menschen.

Arbeitsmarkt: Fast 390’000 Grenzgänger pendeln täglich von der EU in die Schweiz.

Handel: 60% des Schweizer Handelsvolumens werden mit der EU abgewickelt, 70% der Importe stammen aus der EU. Prognosen sehen die EU auch 2050 als wichtigsten Handelspartner, selbst bei weiterem Wachstum der Märkte in den USA und China.

Diese Zahlen unterstreichen die existenzielle Abhängigkeit der schweizerischen Wirtschaft von der EU. Ein Ausscheren hätte verheerende Folgen.

Bilaterale Verhandlungen: Ziele, Herausforderungen und die Frage der dynamischen Rechtsübernahme

Der Bundesrat verfolgt in den Verhandlungen mit der EU klare Ziele: ungehinderter Zugang zum EU- Binnenmarkt, Zugang zu Fachkräften, Rechtssicherheit und die Möglichkeit, neue bilaterale Abkommen abzuschliessen. Der derzeit nur noch eingeschränkte ungehinderte Zugang zum Binnenmarkt stellt eine grosse Herausforderung dar, da Anpassungen an die sich ständig weiterentwickelnden Binnenmarktregeln nicht mehr regelmässig erfolgen können.

Ein zentraler Punkt der Verhandlungen ist die «dynamische Rechtsübernahme». Jans betonte, dass dies keine automatische Übernahme bedeute, sondern eine dynamische Anpassung an die Binnenmarktregeln, die auch Vorteile für die Schweiz brächte: ungehinderter Marktzugang, Mitsprache über «Decision Shaping» und die Möglichkeit neuer Abkommen.

Personenfreizügigkeit, die Schutzklausel und innenpolitische Massnahmen

Die Personenfreizügigkeit, ein traditioneller Streitpunkt, wurde ebenfalls diskutiert. Jans betonte den Schutz des Lohnschutzniveaus und eine arbeitsmarktorientierte Zuwanderung. Er bestätigte die Bemühungen des Bundesrates, die «Mechanismen zur Bewältigung unerwarteter Auswirkungen» zu konkretisieren, und verwies dabei auf die viel diskutierte Schutzklausel. Diese sei Gegenstand der Verhandlungen und werde sorgfältig ausgehandelt.

Die hohe Nettozuwanderung des letzten Jahres (190’000 Personen) führt zu Sorgen in der Bevölkerung hinsichtlich bezahlbarer Wohnungen und Infrastruktur. Jans betonte jedoch die Abhängigkeit der Schweiz von Zuwanderung und die Notwendigkeit, die Herausforderungen zu bewältigen. Die Schutzklausel soll die Auswirkungen der Zuwanderung steuern. Parallel zu den EU-Verhandlungen arbeitet der Bundesrat an innenpolitischen Massnahmen; Details wurden jedoch nicht öffentlich gemacht.

Jamil Anderlini: Europa in Zeiten geopolitischer Umbrüche

Jamil Anderlini, Chefredakteur von Politico Europe, bot eine globale Perspektive auf die Lage Europas. Er beschrieb die aktuelle Situation als eine Zeit tiefgreifender Umbrüche, die sich beschleunigen. Europa stehe am Rande einer radikalen neuen Weltordnung, geprägt von ideologischen Konflikten und Krieg.

Anderlini analysierte die Situation aus drei Perspektiven: Brüssel, Peking und Washington D.C. Seine Analyse zeigte ein schwach agierendes Europa, von internen Konflikten gelähmt und mangels Eigeninitiative. Die deutsche Wirtschaftskrise, politische Instabilität und mangelndes entschlossenes Handeln in Brüssel erschweren die Bewältigung globaler Herausforderungen.

Anderlini wies auf Chinas Strategie hin, Europa zu spalten, um sowohl die USA als auch Europa zu schwächen. Trump’s Wahlkampf und Politik zielen in dieselbe Richtung. Seine «America First»-Politik führe zu einem radikalen Schock für Europa. Die alten Eliten in Europa und den USA seien den Herausforderungen nicht gewachsen. Trump habe instinktiv die Stimmung in der Bevölkerung erkannt.

Anderlini betonte die Notwendigkeit, dass Europa und die Schweiz sich verstärkt auf sich selbst verlassen müssen: Selbstverteidigung, globaler Wettbewerb und grundlegende Reformen sind essentiell.

Wirtschaftsperspektiven: Die kontroverse Debatte zwischen Simon Michel und Marco Sieber

Die Podiumsdiskussion mit Simon Michel (Unternehmer, Politiker, Befürworter der Bilateralen 3) und Marco Sieber (Unternehmer, Mitglied von Kompass Europa, Gegner des Rahmenabkommens) verdeutlichte die tiefen Gräben in der Schweizer Wirtschaft hinsichtlich der Europapolitik.

Michel argumentierte für den Bilateralen Weg, betonte den wirtschaftlichen Nutzen und die Notwendigkeit der Modernisierung der bestehenden Verträge. Er unterstrich den Wert guter nachbarschaftlicher Beziehungen und warnte vor den Gefahren der Isolation. Er verwies auf die negativen Folgen des Abbruchs der Verhandlungen, die besonders die Medtech-Branche trafen.

Sieber äusserte starke Bedenken gegen das Rahmenabkommen, kritisierte die EU-Regulierungswut, den Verlust an Souveränität und die negativen Auswirkungen auf Schweizer KMU. Er argumentierte, dass der Nutzen für Schweizer Unternehmen überschätzt werde und der Preis für die dynamische Rechtsübernahme zu hoch sei.

Auch bezüglich Zuwanderung zeigten sich die Meinungen geteilt. Michel unterstützte den Gegenvorschlag zur 10-Millionen-Initiative der SVP, während Sieber die Befürchtung äusserte, dass das Rahmenabkommen die Zuwanderung unkontrolliert steigern werde. Sieber betonte den fehlenden Nutzen des Rahmenabkommens für KMU und den hohen Preis des Abkommens. Michel unterstrich den präferentiellen Marktzugang der bilateralen Verträge, insbesondere im Hinblick auf Zulassungen und Zertifizierungen.

Dynamische Rechtsübernahme: Souveränität oder pragmatische Anpassung?

Die dynamische Rechtsübernahme ist ein zentraler Streitpunkt. Sieber befürchtet den Verlust von Souveränität und die Macht des EuGH. Michel betonte dagegen, dass die Schweiz selbst entscheidet, welche Anpassungen umgesetzt werden, und dass ein Schiedsgericht für Rechtssicherheit sorge. Die unterschiedlichen Interpretationen des Schiedsgerichtsverfahrens und der Rolle des EuGH verdeutlichen die tiefgreifenden Meinungsverschiedenheiten.

Die Diskussion über die Schutzklausel und die Konsequenzen einer Ablehnung des neuen Abkommens an der Urne bleibt essentiell. Andalini betonte die Notwendigkeit einer Stärkung von Handelsbeziehungen ausserhalb der EU und einer stärkeren Unabhängigkeit, eine Strategie, die jedoch mit erheblichen wirtschaftlichen Risiken verbunden ist.

Fazit: Die Schweiz vor einer wichtigen Entscheidung

Der erste Abend des Lucerne Dialogue 2024 zeigte eine tiefe Spaltung in der Schweizer Gesellschaft bezüglich der Europapolitik. Jans’ Appell an pragmatische Zusammenarbeit steht im Kontrast zu Siebers Bedenken bezüglich wirtschaftlicher Folgen und Souveränitätsverlust. Die unterschiedlichen Perspektiven von Michel (wirtschaftlicher Nutzen) und Sieber (Souveränität und Risiken) verdeutlichen die Komplexität und die grossen ideologischen Unterschiede.

Die offenen Fragen zur Schutzklausel und zu den Konsequenzen einer Ablehnung des neuen Abkommens bleiben bestehen. Anderlinis Fokus auf die Stärkung extraeuropäischer Handelsbeziehungen und auf Unabhängigkeit von der EU stellt eine alternative, aber riskante Strategie dar. Die Schweizer Bevölkerung steht vor einer wichtigen Entscheidung mit weitreichenden Folgen. Die unterschiedlichen Wahrnehmungen der Lage in Europa und den USA, sowohl aus politischer als auch aus wirtschaftlicher Sicht, bleiben bestehen. Die Zukunft der bilateralen Beziehungen ist ein offenes Thema, das eine breite gesellschaftliche Diskussion erfordert, um einen Konsens und eine tragfähige Strategie für die Zukunft zu finden. (KI von LiT/mc/hfu)