Edisun mit Rekordgewinn 2022 – Dividende steigt

Zürich – Edisun Power hat 2022 einen Rekordgewinn eingefahren. Der Solarstromproduzent profitierte dabei vom guten Wetter und dem Anstieg der europäischen Strompreise. Die Aktionäre sollen eine deutlich höhere Dividende erhalten – und die Ausschüttung soll künftig weiter steigen.

Der Umsatz stieg um 10,5 Prozent auf 19,0 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Geholfen hätten der Produktionsstart einer neuen Grossanlage, die hohen Strompreise sowie die gute Wetterbedingungen in Mitteleuropa. Die Stromproduktion wurde um 2,6 Prozent erhöht.

Das Ergebnis auf Stufe EBITDA legte um 8,5 Prozent auf 14,5 Millionen zu, hiess es weiter. Die leicht tiefere Marge von 74,6 Prozent liege an höheren Administrationskosten im Zusammenhang mit dem starken Ausbau der Projektpipeline in Portugal, Spanien und Italien.

Reingewinn mehr als verdoppelt

Am Ende der Erfolgsrechnung wurde der Reingewinn mit 10,2 Millionen Franken dank Währungsgewinnen mehr als verdoppelt. Gesetzliche Notfallmassnahmen zur Eindämmung der Energiepreise in Spanien und der Rückführung von Übergewinnen in Italien hätten ein noch besseres Ergebnis verhindert, erklärte Edisun.

Die Aktionäre sollen eine Dividende von 1,60 Franken je Aktie erhalten, nach 1,10 Franken im Vorjahr. Dies sei ein erster Schritt entsprechend der angekündigten Strategie, die Dividenden in Zukunft signifikant zu erhöhen.

Optimistischer Ausblick

Operativ habe das Geschäftsjahr 2023 «vielversprechend» begonnen, erklärte das Unternehmen mit Blick nach vorne. Dank der neu in Betrieb genommenen Grossanlage «Betty» in Portugal schaue der Verwaltungsrat optimistisch in die Zukunft.

Hauptfokus für Edisun Power sei nun die Weiterentwicklung und der Bau von Anlagen in der Pipeline, es geht um mehr als 735 MW. Zudem gelte es, deren Finanzierung zu sichern von Projektrechte an italienischen Solaranlagen zu verkaufen. (awp/mc/pg)