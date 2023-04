Nachfolge bei Zesar.ch AG eingeleitet

Suhr – Knapp zwei Jahre nachdem die F.G. Pfister Holding AG sich im Rahmen einer Nachfolgeregelung an der Zesar.ch AG beteiligt hat, gibt Mitinhaber Roland Zaugg die operative Leitung des Unternehmens weiter und konzentriert sich auf seine Aufgabe als Verwaltungsratspräsident. Marc Liechti hat die Co-CEO-Rolle bereits seit rund zwei Jahren mit Mitinhaber Roland Zaugg besetzt. Neu ist Jürg Saner als Co-CEO mit Marc Liechti für die Unternehmensleitung der Zesar.ch AG verantwortlich. Nebst der gemeinsamen Geschäftsführung ist Marc Liechti für den operativen Bereich und Jürg Saner für den Verkauf und das Marketing verantwortlich.

«Das Potenzial, die Verankerung und Produktion vor Ort sowie der unternehmerische Mut des Inhabers Roland Zaugg waren wichtige Faktoren für unsere Beteiligung an der Zesar.ch. AG. Wir freuen uns, dass sich das Unternehmen in den letzten zwei Jahren erfolgreich weiterentwickelt hat und nun mit den beiden Co-CEOs Marc Liechti und Jürg Saner auch eine zukunftsfähige Nachfolgelösung einleitet. Das entspricht genau unseren Vorstellungen, wenn wir uns an Firmen beteiligen», sagt Rudolf Obrecht, Verwaltungsratspräsident der F.G. Pfister Holding AG. Die Investitionen der F.G. Pfister Holding AG – zu 100% im Besitz der F.G. Pfister Stiftung – konzentrieren sich auf KMU mit Schweizer Bezug, die eine Nachfolgeregelung suchen. Zudem muss das Unternehmen den Fokus auf Kreislaufwirtschaft setzen, Arbeitsplätze erhalten und mittelfristig neue schaffen. «Die Expertise und das grosse Netzwerk der F.G. Pfister Holding AG als Miteigentümerin hat uns die Erschliessung neuer Segmente und Märkte erleichtert, um zukunftsträchtige Projekte anzugehen. Gleichzeitig haben wir den Prozess der Nachfolgeregelung vorangetrieben. Mit Marc Liechti und Jürg Saner haben zwei hochprofessionelle und motivierte Personen die gemeinsame Unternehmensführung übernommen. Ich weiss, dass die Firma in guten Händen ist und kann mich auf meine Rolle als Verwaltungsratspräsident konzentrieren», so Roland Zaugg, Mitinhaber der Zesar.ch AG.

Fokus auf Schweizer KMU mit Sicherung der Nachfolge

Die F.G. Pfister Holding AG hat sich in den letzten zwei Jahren an sechs Schweizer KMU aus unterschiedlichen Branchen beteiligt. Bei den Akquisitionen stehen – nebst der Nachfolgesicherung – Werte in Bezug auf Unternehmensführung und -kultur im Vordergrund. «Was wir am Aufbauen sind, sehen wir als Generationenprojekt. Fehlende Nachfolgelösungen bedrohen die Vielfalt der Schweizer Wirtschaft und den Werkplatz», so Rudolf Obrecht. Auch mit wachsendem Portfolio ist die Unabhängigkeit der einzelnen Unternehmen garantiert. «Wir glauben an die Effizienz und Kraft von dezentralen Unternehmen mit ihrer eigenen Unternehmenskultur. Was wir leisten können, ist Sicherheit geben und unser Know-how sowie Netzwerk zur Verfügung stellen – sofern gewünscht. Die unternehmerische Freiheit der Firmen, an denen wir uns beteiligen, ist sehr wichtig. Unsere Grundidee ist: kaufen, halten, ausbauen und weiterentwickeln», sagt Obrecht. (Pfister/mc/hfu)