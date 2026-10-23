Sieben Männer und eine Frau der SVP für Parmelin-Nachfolge nominiert

Bern – Am Freitagmittag ist die Frist der SVP für die Kandidaturen zur Nachfolge von Guy Parmelin abgelaufen. Kurz vor Ablauf der Frist wagten sich weitere Kandidaten aus der Deckung. So wollen aus dem Oberwallis Nationalrat Michael Graber und Staatsrat Franz Ruppen werden. Die SVP des Kantons Zug hat Fraktionschef Thomas Aeschi für die Landesregierung nominiert. Ebenfalls den Hut in den Ring geworfen hat der Aargauer SVP-Regierungsrat Jean-Pierre Gallati.

Aeschis persönlicher Entscheid stehe aber noch aus, teilte die Kantonalpartei mit. Aeschi liess sich in der Mitteilung der kantonalen SVP zitieren, er werde in den kommenden Wochen intensive Gespräche mit seiner Familie sowie Vertreterinnen und Vertretern der eigenen und der weiteren Parteien führen, bevor er der Findungskommission mitteilen kann, ob er kandidiert. Als Mitglied jener Kommission ist er bis zur Bundesratswahl am 9. Dezember in den Ausstand getreten, hiess es weiter.

Thomas Aeschi gehört dem Nationalrat seit 2011 an und präsidiert seit neun Jahren die SVP-Fraktion. In der grossen Kammer ist er unter anderem Mitglied der Aussenpolitischen Kommission und in der Kommission für Wirtschaft und Abgaben.

Aeschi ist selbständiger Wirtschafts- und Unternehmensberater, verheiratet und hat eine Tochter. Vor seiner Karriere in Bundesbern politisierte er ab 2010 für kurze Zeit im Zuger Kantonsparlament. Sechs Jahre lang war er Präsident der kantonalen SVP.

Der Baarer hegt nicht zum ersten Mal Bundesratsambitionen. 2015 war er einer der SVP-Kandidaten für die Nachfolge von Eveline Widmer-Schlumpf (BDP), unterlag damals jedoch im dritten Wahlgang Guy Parmelin, den er nun beerben könnte.

Zwei Kandidaturen aus dem Oberwallis

Der Walliser Nationalrat Michael Graber gab seine Kandidatur in einem Interview mit den Tamedia-Zeitungen im Vorfeld einer Medienkonferenz der SVP Oberwallis bekannt. «Ich rechne mir intakte Chancen aus, von der SVP offiziell nominiert zu werden. Wie gross meine Chancen auf eine Wahl in den Bundesrat sind, lässt sich derzeit kaum abschätzen», so Graber im Interview.

Graber ist seit fünf Jahren Nationalrat. 2024 hatte er für Schlagzeilen gesorgt, als er sich zusammen mit Fraktionschef Thomas Aeschi im Bundeshaus den Anweisungen von Bundespolizisten widersetzt hatte und es zum Gerangel gekommen war.

Im Interview rechnet sich der Oberwalliser durchaus Chancen aus, auf das SVP-Ticket zu kommen. Dass er bei einer Wahl in den Bundesrat die Romands verdrängen würde, sei für ihn kein Problem. Vorübergehende Ungleichgewichte zwischen den Sprachregionen könne es geben, ausserdem habe er einen starken Bezug zum französischsprachigen Unterwallis.

Die SVP Oberwallis nominierte aber nicht nur Graber: Auch Staatsrat Franz Ruppen steigt ins Rennen ein. Wie Michael Graber ist auch er Anwalt. Von 2015 bis 2019 sass er für die SVP im Nationalrat. Seit 2021 ist er Staatsrat im Wallis.

Jean-Pierre Gallati will Bundesrat werden

Kurz vor Ende der Meldefrist kam die letzte Bewerbung: Auch der Aargauer SVP-Regierungsrat Jean-Pierre Gallati will in den Bundesrat. 2019 war Gallati in Nationalrat gewählt geworden. Nur wenige Monate später wurde er auch in den Aargauer Regierungsrat gewählt und legte sein Mandat in Bundesbern nieder. Gallati stehe klar für eine unabhängige Schweiz, eine begrenzte Zuwanderung und eine starke Armee, schrieb die Aargauer SVP zur Nomination.

Zürcher SVP-Nationalrat Thomas Matter will nicht Bundesrat werden

Der 60-jährige Zürcher SVP-Nationalrat Thomas Matter kandidiert hingegen nicht für die Nachfolge von Bundesrat Parmelin. Dies teilte die Zürcher Kantonalpartei am Freitag mit. Matter habe der Parteileitung mitgeteilt, dass er angesichts der Tragweite der Entscheidung und der Kürze der Meldefrist auf eine Bewerbung verzichten wolle, schreibt die SVP.

Am Donnerstagabend hatten mit dem Berner Regierungspräsident Pierre Alain Schnegg und dem Tessiner Ständerat Marco Chiesa zwei weitere Bewerber ihre Kandidatur angemeldet. Zuvor hatten bereits die Genfer Nationalrätin und SVP-Vizepräsidentin Céline Amaudruz und der Solothurner Nationalrat Rémy Wyssmann ihr Interesse bekundet.

Unter Leitung von alt SVP-Fraktionspräsident Caspar Baader werden in den nächsten Wochen mit allen Kandidierenden Hearings durchgeführt. Die Kommission behalte sich vor, bei Bedarf auf weitere Personen zuzugehen, teilte die SVP-Findungskommission mit.

Bei dieser Prüfung geht es nach Angaben der SVP in inhaltlicher Hinsicht um die Haltung der Kandidierenden zu den politischen Kernthemen der Partei, das heisst zur bewaffneten Neutralität und zur Selbstbestimmung der Schweiz, zum EU-Vertragspaket, zur Asyl- und Migrationspolitik, zur Armee und zur inneren Sicherheit, zur Entlastung des Mittelstands und der Unternehmen und zu einer sicheren und bezahlbaren Energieversorgung.

Von zentraler Bedeutung seien bei der Prüfung auch die Führungserfahrung und Führungskompetenzen der Kandidierenden, dies vor allem mit Blick auf die Departemente EJPD und VBS, schrieb die Findungskommission. Am 20. November wird die Fraktion den Antrag an die Vereinigte Bundesversammlung beschliessen. (awp/mc/pg)