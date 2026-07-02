Rekord an Firmengründungen und deutlich mehr Konkurse

Zürich – Die Schweiz verzeichnet im ersten Halbjahr 2026 einen neuen Rekord bei den Firmengründungen. Die Zahl der Konkurse stieg indes ebenfalls deutlich.

Konkret wurden laut dem Schweizerischen Gläubigerverband Creditreform innert der ersten sechs Monate des Jahres 2026 insgesamt 28’516 neue Unternehmen im Handelsregister eingetragen. Das sind 2,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Gleichzeitig nahmen die Löschungen aber auch zu, und zwar um 5,2 Prozent auf 18’458. Damit fällt das Nettowachstum der Firmenanzahl mit gut 10’000 Neugründungen etwas tiefer aus als im ersten Semester 2025.

Besonders stark gewachsen sei der tertiäre Sektor: 79 Prozent der neuen Firmen entfallen auf Dienstleistungen und Handel, wobei Unternehmensdienstleistungen und Holdinggesellschaften den grössten Anteil stellen. Auffällig ist zudem der Detailhandel mit 1916 Jungfirmen, die laut Creditreform mehrheitlich online tätig sein dürften.

Bei den Konkurseröffnungen liegt der Anstieg der Firmenkonkurse im ersten Halbjahr 2026 insgesamt bei rund 60 Prozent. Unter Einbezug der Konkurse wegen organisatorischer Mängel betrage das Plus noch etwa 50 Prozent. Besonders betroffen seien der Bau, Handel und das Gastgewerbe. Hier haben kleinere Betriebe laut Creditreform unter hohen Mieten, grosser Konkurrenz und einem veränderten Konsumverhalten gelitten. (awp/mc/ps)