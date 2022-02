14 Startups für das F10 Inkubationsprogramm Batch VIII ausgewählt

Zürich – F10 Schweiz gibt bekannt, dass 14 Startups an der achten Austragung seines Inkubationsprogramms teilnehmen, die am 14. Februar 2021 beginnt. Ausgewählt aus 240 Bewerbungen, spiegeln diese TeilnehmerInnen die wichtigsten Entwicklungen im FinTech- und InsurTech-Markt wider, indem sie relevante Lösungen von Metaverse über Nachhaltigkeit bis hin zu Wealth Management abdecken.

Die achte Gruppe von Startups, die von F10 Schweiz für das Flaggschiff-Inkubationsprogramm ausgewählt wurde, spiegelt das innovative FinTech- und InsurTech-Potenzial und die relevanten Trends in diesem Sektor wider und deckt Lösungen in Bereichen wie Metaverse, Nachhaltigkeit, Wealth Management, InsurTech und Investment ab.

Während des Programms, das am 14. Februar beginnt, werden die Startups intensiv an der Validierung ihrer Idee arbeiten, Go-to-Market-Strategien erarbeiten, Pitch-Training erhalten und sich mit Investitionen und Fundraising beschäftigen. Während der Masterclasses erhalten die Startups ein erstklassiges Coaching und Zugang zu einem umfangreichen Netzwerk von Mentoren, Experten und Investoren. Das 5-monatige Inkubationsprogramm gipfelt im Demo Day am 30. Juni.

Die Auswahl umfasst 14 disruptive Pre-Seed- und Seed-Startups aus sechs Ländern, davon neun aus der Schweiz.

«Ich freue mich sehr, dem Innovationsteam von F10 als Startup Success Lead beizutreten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Gründern von Incubation Batch VIII und den visionären Managern unserer Corporate Partner, die gemeinsam den Status quo in Frage stellen», sagt F10 Startup Coach Melih Vatansever über die kommende Gruppe.

Hier die 14 Startups von Incubation Batch VIII:

Addmin (CH)

Addmin ist ein modernes Dokumentenmanagement-System, das Unternehmern, KMUs und anspruchsvollen Einzelpersonen den Zugang zu einer fortschrittlichen Dateiorganisation ermöglicht und gleichzeitig sicherstellt, dass grössere Unternehmen und Online-Dienste auf der datenschutzsicheren Plattform aufbauen können.



Clear Contracts bietet eine No-Code-Lösung für Einzelpersonen und Organisationen zur Erstellung, Verwaltung und Ausführung von Finanz-Smart Contracts.



Open Banking für Versicherungen – automatisierter Datenaustausch für jede Versicherungstransaktion.



Modus3 baut eine Online-Plattform für Unternehmen auf der ganzen Welt auf, um die Vorschriften einzuhalten.



Pelt8 ermöglicht es Unternehmen, ihre Nachhaltigkeitsdaten zu aggregieren, sie mit Informationen von Zulieferern anzureichern und sie in verschiedenen Formaten mit allen Beteiligten zu teilen – alles auf einer Plattform.



Rivvi ist eine Fintech-Plattform, die Gehaltsabrechnungsprozesse mit finanzieller Wellness verbindet.



Splint Invest ist eine B2B2C-Plattform, auf der Kunden Token für alternative Anlagen kaufen können. Durch die Kombination von Smart Contracts, DLT und KI werden reale Vermögenswerte mühelos und vollautomatisch tokenisiert.



Versicherungsunternehmen benötigen Monate und geben Tausende von Dollars aus, um Geschäftsbedingungen für jedes Versicherungsprogramm zu erstellen. Terminos ist eine Plattform, die es ihnen ermöglicht, diese Dokumente in Minuten statt Monaten und zu einem Bruchteil der Kosten zu erstellen, zu lokalisieren und zu übersetzen.



STOverse ist eine Blockchain-basierte Fundraising-Plattform für innovative KMU. STOverse löst zwei Probleme: 1) den eingeschränkten Zugang zu Kapital für KMUs durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit von Security Tokens; 2) die geringe Liquidität für Investoren durch die Überbrückung von Security Tokens zu dezentralen Börsen, wo täglich ein Handelsvolumen von 2 Milliarden Dollar besteht.



Vylto ist ein DiD-basiertes Ökosystem von verifizierten Nutzern. Verbraucher können ihr Konto nutzen, um Finanztransaktionen zu tätigen, Gesundheitsdaten zu teilen, den Impfstatus zu überprüfen, Transitkarten zu besitzen und vieles mehr.



yukii ermöglicht Kleinanlegern den Zugang zu alternativen Anlagen wie Private-Equity-Fonds und DeFi-Anlagen, um ihr persönliches Portfolio zu diversifizieren.



Cow Level ist ein Fintech-Startup für Gaming. Das Hauptprojekt ist «FiPME», eine Börse für die virtuellen Welten. Wir ermöglichen sowohl Privat- als auch Geschäftskunden den Handel mit virtuellen Gütern, als ob sie Aktien an der NYSE handeln würden, und den Zugang zu Marktanalysen über die Wirtschaft im Spiel.



Truly ist ein digitales Bankkonto, das es Ihnen ermöglicht, Ihren CO2-Fußabdruck auf der Grundlage Ihrer Transaktionen zu verfolgen, zu analysieren und zu verstehen und mit jeder Zahlung Gutes zu tun.



Topaz Digital erfüllt die steigenden digitalen Erwartungen von HNWI mit einer massgeschneiderten Aggregations- und Engagement-Plattform für Banken und andere Dienstleistungsanbieter, die ganzheitliche Berichterstattung und Zusammenarbeit durch ein unvergleichliches, erstklassiges Kundenerlebnis ermöglicht.



F10 hat die Bewerbungsphase für das nächste F10 Inkubationsprogramm eröffnet und sucht für die Programme in Zürich, Singapur und Spanien Fintech- und Insurtech-Startups im Frühstadium, die noch keine Umsätze erzielt haben, sowie außergewöhnliche Gründer mit skalierbaren Ideen. Das Programm startet Ende August 2022 in allen unseren Hubs, Bewerbungen für das jeweilige Land können hier eingereicht werden. (F10/mc/hfu)