Fintech-Startup Arcton lanciert erste Startup Investoren Map der Schweiz

Zürich – Das Zürcher Startup Arcton präsentiert mit der «Investor Map» erstmals eine visuelle Darstellung von 116 Organisationen, die Investoren den Zugang zu Startups bieten. Für die Erstellung der ersten Swiss Startup Investor Map hat Arcton über 200 in der Schweiz ansässige Organisationen analysiert.

Die Karte enthält 116 ausgewählte Organisationen, die Investitionsmöglichkeiten in Startups bieten. Auffallend ist laut Arcton das starke Wachstum des Crowdinvesting, wobei Privatpersonen bereits mit kleinen Beträgen in Startups investieren können. Gemäss einer Studie des Instituts für Finanzdienstleistungen Zug (IFZ) der Hochschule Luzern wurden 2022 über 32 Millionen Franken von der Crowd in Startups investiert – ein sechsfacher Anstieg im Vergleich zu 2021.i Trotz dieser dynamischen Entwicklung ist die Anzahl der Schweizer Plattformen überschaubar. Deshalb wurden auch führende internationale Plattformen in der Karte berücksichtigt.

Merens Derungs, CEO und Mitbegründer von Arcton, erklärt die Motivation hinter der Swiss Startup Investor Map: «Die Schweiz hat in den letzten Jahren einige äusserst erfolgreiche Startups hervorgebracht, darunter bekannte Namen wie On Shoes oder Wefox. Trotzdem investieren Schweizer Investoren die Mehrheit ihres Kapitals weiterhin in ausländische Startups, sehr zum Leidwesen der lokalen Startup-Szenen. Mit der ‹Swiss Startup Investor Map› möchten wir Investoren knapp und prägnant aufzeigen, wie sie in hiesige Startups investieren können.» (Arcton/mc/ps)

Über Arcton

Arcton ist ein Fintech, das den ersten öffentlichen Marktplatz für Startup-Investitionen aufbaut. Die von Arcton entwickelte Plattform ermöglicht es, bereits mit kleinen Beträgen in Startups zu investieren und diese Anteile jederzeit wieder zu verkaufen. Dazu tokenisiert Arcton die Startup-Aktien gemäss dem DLT-Gesetz.

«Startup-Investitionen waren in der Vergangenheit eine sehr erfolgreiche Anlageklasse, allerdings nur den reichsten 3% der Bevölkerung zugänglich. Es ist Zeit, diese Anlageklasse zu demokratisieren und einer breiteren Bevölkerung Zugang zu Start-up Investitionen zu ermöglichen. Die Zukunft des Startup Investings gehört der Crowd», so das Unternehmen.

Für die Erstellung der Map wurden ausschliesslich öffentlich zugängliche Quellen verwendet. Eine hochauflösende Version der Swiss Startup Investor Map kann auf www.map.arcton.com gratis heruntergeladen werden.