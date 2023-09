Das Park Hotel Vitznau hat die beste Weinkarte der Welt

Vitznau – Das Park Hotel Vitznau in der Schweiz wurde als Global Winner des prestigeträchtigen Preises des internationalen Fachmagazins World of Wine in mehreren Kategorien ausgezeichnet. Was sich im Sommer bereits abzeichnete, wurde nun von einer internationalen Jury bestätigt. Im Rahmen der Award-Zeremonie wurden fünf internationale Auszeichnungen an das Fünf-Sterne-Deluxe Hotel am schweizerischen Vierwaldstättersee vergeben, unter anderem die wichtigste Auszeichnung des Abends: «Best Wine List of the Year 2023» (Global Award Winner), «Best Long Wine List» (Global Award Winner), «Best Dessert- & Fortified Wine Selection» (Global Award Winner), «Best Champagne- & Sparkling Wine Selection» (Global Award Winner) sowie «Best Hotel Wine List» (Europe Award Winner).

Das engagierte vierköpfige Sommelier-Team unter der Leitung von Sven Uzat mit Marius Müller, Torsten Marme und Sebastian Lübbert hat mit grosser Sorgfalt eine Auswahl an kostbaren Gewächsen zusammengestellt, die von klassischen französischen Bordeauxs über Cabernets aus dem Napa Valley bis hin zu italienischen Barolos reicht. Der Champagnerkeller beherbergt eine breite Auswahl an exklusivsten Schaumweinen, einige Raritäten sowie spezielle Jahrgänge von auserlesenen Produzenten.

Die Weinkarte im Park Hotel Vitznau ist bemerkenswert. Mit mehr als 35‘000 Flaschen und über 4‘500 verschiedenen Positionen aus allen Teilen der Welt bietet sie eine umfassende Auswahl – auch für anspruchsvollste Kenner:innen.

«The World of Fine Wine»

Das renommierte Fachmagazin World of Fine Wine hat sich im Bereich der Spitzenweine und der gehobenen Gastronomie etabliert. Das Magazin und die Website bieten Fachwissen, Expertenmeinungen und Einblicke in die Weinwelt für Weinliebhaber, Sammler, Gastronomen und Fachmenschen der Branche.

Die World’s Best Wine Lists Awards, die von der mehrfach ausgezeichneten, vierteljährlich erscheinenden Publikation The World of Fine Wine organisiert werden, sind das prestigeträchtigste und strengste Programm zur Auszeichnung von Weinkarten. Eine Jury aus weltweit angesehensten Experten gewährleisten die Glaubwürdigkeit und Integrität dieses Wettbewerbs. Jede eingereichte Weinkarte wird einem intensiven und unabhängigen Beurteilungsprozess unterzogen. Mit den Auszeichnungen werden Restaurants und Hotels für ihre innovativen und herausragenden Weinkarten geehrt. Das Auswahlverfahren ist streng und berücksichtigt sowohl den Umfang und die Tiefe der Auswahl als auch die Präsentation und das Fachwissen der Mitarbeitenden. (mc/pg)

