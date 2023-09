Schweizerinnen und Schweizer stehen auf Polarlichter und Citytrips in Weltmetropolen

Zürich – «Welche Reise wollen Sie unbedingt (nochmal) erleben?» Diese Frage stellte Kuoni in seiner letzten Umfrage über 1000 Personen. Die Antworten zeigen nicht nur auf, welche Reisen auf der Wunschliste der Schweizerinnen und Schweizer stehen, sondern veranschaulichen auch die unterschiedlichen Reisewünsche in Bezug auf Geschlecht, Alter und Sprachregion.

Bei 72 % der Schweizerinnen und Schweizer stehen die Polarlichter und Hundeschlittenfahrten im hohen Norden ganz oben auf ihrer Reisewunschliste, gefolgt von Städtereisen in Weltmetropolen wie New York, Paris oder London (65 %) sowie einem Bad in den heissen Quellen Islands (63 %). Auffällig dabei ist, dass jede der drei Reisen bei den Frauen beliebter ist als bei den Männern. Dies geht aus einer repräsentativen Umfrage hervor, die Kuoni und die Kuoni Specialists im August 2023 gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut marketagent bei 1012 reisefreudigen Schweizerinnen und Schweizern durchführte. Zu insgesamt 15 – mehrheitlich nicht alltäglichen – Reisevorschlägen aus dem über 100 Reiseländer umfassenden Portfolio der Kuoni Specialists galt es für die Befragten, Stellung zu beziehen.

Kulturell geprägte Reisen, etwa zu Kulturdenkmälern wie der jordanischen Ruinenstätte Petra oder ins Goldene Dreieck nach Thailand, Myanmar und Laos stehen mit 57 % beziehungsweise 48 % Zustimmung insbesondere bei den Romands hoch im Kurs (Deutschschweiz: 44 % bzw. 38 %). Hingegen zeigt sich eine leichte Tendenz, dass die Befragten aus der Deutschschweiz eher auf Reisen auf den Strassen dieser Welt stehen, wie z.B. auf Roadtrips in Australien und den USA oder auf Rundreisen im Camper durch Kanada (54 % vs. 50 % in der Romandie).

Frauen mögen Natur, Kultur und Wellbeing, Männer stehen auf Roadtrips

Präferenzen bezüglich Reisearten und -themen lassen sich auch den Geschlechtern zuordnen: Reisen mit Natur- und Kulturfokus sowie Wellbeing und Luxus sind insbesondere bei den weiblichen Reisenden seht beliebt – so z.B. eine Reise auf die Seychellen (65 % Zustimmung der Frauen vs. 56 % der Männer). Hingegen stehen Roadtrips in den USA und Australien tendenziell eher auf der Wunschliste der Männer. Eine Reise im Motorhome durch Kanada stösst womöglich entgegen den Erwartungen mehrheitlich bei Frauen auf Zustimmung – nämlich bei 58 % im Vergleich zu 54 % bei den Männern.

Junge liebäugeln mit den Weltmetropolen

Weiter zeigt die Kuoni-Befragung auf, dass Städtereisen in die grossen Metropolen insbesondere bei jungen Menschen im Alter von 14 bis 19 Jahren hoch im Kurs stehen (86 % Zustimmung) und das Interesse an New York, London & Co. ab 50 Jahren deutlich nachlässt (56 % Zustimmung bei den 50- bis 74-Jährigen). Gleiches gilt für die Roadtrips auf der Route 66 in den USA (76 % vs. 44 %). Zuoberst auf Reisewunschliste der über 50-Jährigen stehen die Reisen zu den Polarlichtern im hohen Norden mit einer Zustimmung von 67 %. (mc/pg)

