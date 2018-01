digitec-Warenlager in Wohlen AG. (Foto: digitec)

Zürich – Der Schweizer Onlinehändler Digitec Galaxus hat im vergangenen Jahr einen Gesamtumsatz von 861 Millionen Franken erzielt. Der Elektronikspezialist digitec ist nach wie vor die stärkere Marke, das Online-Warenhaus Galaxus holt aber mit grossen Schritten auf, wie die Migros-Töcher am Montag mitteilten.

Der grösste Onlinehändler der Schweiz bestätigt das starke Wachstum der Vorjahre: 2017 hat die Digitec Galaxus AG einen Gesamtumsatz von 861 Millionen Franken erzielt. Im Vorjahr waren es 725 Millionen. Die beiden Onlineshops digitec und Galaxus sind zusammen also um 19 Prozent gewachsen. «2017 war für uns ein hervorragendes Jahr», lässt sich CEO Florian Teuteberg in der Mitteilung zitieren. «Es freut mich, dass unsere Kunden unser Angebot so gut annehmen und dass wir mit beiden Marken stark wachsen konnten.» Der reine Warenertrag von digitec und Galaxus belief sich 2017 auf 834 Millionen Franken. 2016 waren es noch 704 Millionen Franken. Digitec Galaxus ist auch personell gewachsen: Im vergangenen Jahr sind unterm Strich mehr als 300 neue Mitarbeiter hinzugekommen. Ende 2016 waren beim Unternehmen 828 Personen beschäftigt, Ende 2017 waren es bereits 1156. «Dieser kräftige Ausbau zeigt, wie gross unsere Ambitionen sind», sagt Teuteberg. «Wir wollen das Wachstum nächstes Jahr weiter beschleunigen und unsere Führungsposition im Schweizer Onlinehandel ausbauen.»

Starkes Wachstum

Sowohl digitec als auch Galaxus haben im vergangenen Jahr ein starkes Umsatzwachstum hingelegt: digitec konnte im rückläufigen Elektronik-Segment weiter zulegen und damit seine Stellung als Online-Marktführer ausbauen. digitec bleibt damit die stärkere Marke, das 2012 lancierte Online-Warenhaus Galaxus wächst aber deutlich ausgeprägter.

«Ein breites Sortiment mit tiefen Preisen, guter Verfügbarkeit und schneller Lieferung ist die Grundlage unseres Erfolgs», so Teuteberg. Matchentscheidend sei aber, dass der Einkauf komfortabel sei und Freude mache. «Onlineshops müssen dafür nicht nur hübsch aussehen und eine einfache Produktsuche bieten; sie müssen inspirieren.» Das geschehe sowohl bei digitec als auch bei Galaxus durch redaktionelle Inhalte, durch kluge Kaufvorschläge und durch den Austausch mit anderen Kunden in der schweizweit aktivsten Shopping-Community.

Ausbau hüben und drüben

Das vergangene Jahr war für Digitec Galaxus gespickt mit Highlights. Das wohl bedeutendste unter diesen Highlights ist der im September abgeschlossene Ausbau des Warenlagers im Aargauischen Wohlen. Die Lagerhalle ist nun so gross wie sieben WM-Fussballfelder – und neuerdings auch teilweise mit Robotern und Förderbändern automatisiert. Mit der Expansion ist die Logistik von Digitec Galaxus bereit für eine Verdoppelung des Versandvolumens.

Auch das Filialnetz hat Digitec Galaxus erweitert: Im Juni hat der Onlinehändler in Genf seinen schweizweit zehnten Shop eröffnet. Zusammen mit Lausanne stehen den digitec- und Galaxus-Kunden in der Romandie nun bereits zwei Filialen zur Verfügung. (Digitec Galaxus/mc/ps)