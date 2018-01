München – Der digitale Vermögensverwalter Werthstein GmbH (München) startet heute das Geschäft in Deutschland. Werthstein verbindet die Vorteile eines Robo-Advisors mit einem hochwertigen Informationsangebot und einer breiten Palette von Anlagemöglichkeiten für die Kunden. Als Depotbank fungiert die Baader Bank AG, Unterschleißheim.

Bastian Lossen, CEO der Muttergesellschaft Werthstein AG in Zürich, sagt: „Wir freuen uns sehr, ab sofort in Deutschland am Markt zu sein. Unser Ansatz kombiniert das Beste aus zwei Investmentwelten: die Stringenz der modernen Robo-Technologie und die Einschätzungen von erfahrenen Experten und Portfoliomanagern, die neue wirtschaftliche Trends aufspüren und investierbar machen. Wir glauben, dass wir mit diesem Angebot die Erwartungen der Kunden an eine moderne, einfache, preisgünstige und sichere Vermögensverwaltung bestmöglich erfüllen.“

Technologie, Expertenwissen und hochwertige Informationen

Vermögensverwaltung mit Werthstein ist einfach. Die Kunden geben die Richtung vor, in die sie investieren möchten, ohne dass sie sich um die Details der Umsetzung kümmern müssen. Denn die einzelnen Anlageentscheidungen im Rahmen der Kundenvorgaben und die tägliche Überwachung des Portfolios übernimmt Werthstein.

Der Kunde kann per Mausklick ein breit diversifiziertes Basisportfolio einrichten und einzelne Werthstein Zeitgeists auswählen. Der Einsatz modernster Technologie stellt dabei sicher, dass das Portfolio stets im Einklang mit der Risikoneigung des Anlegers bleibt. Zeitgeists sind wirtschaftliche, technologische oder soziale Trends, die attraktive Investitionsmöglichkeiten eröffnen. Derzeit bietet Werthstein rund 15 Zeitgeists an, die sich aus Aktien oder geeigneten Fonds zusammensetzen. Das Werthstein Portfoliomanagement entwickelt Zeitgeists, überprüft sie regelmäßig und passt die Zusammensetzung bei Bedarf an. Die genaue Gewichtung ist für den Kunden jederzeit transparent.

www.werthstein.com dient auch als Plattform für die Expertenmeinungen des Werthstein Instituts. Das Institut besteht aus unabhängigen Experten von internationalen Banken und Vermögensverwaltern, die regelmäßig ihre persönlichen Einschätzungen zur Entwicklung der Kapitalmärkte und zu aktuellen Anlagetrends abgeben. Giles Keating, Leiter des Werthstein Instituts und zuvor langjähriger Chefvolkswirt und stellvertretender Global Chief Investment Officer der Credit Suisse, sagt: „Wir versorgen die Anleger mit konkreten Inhalten, die sie bei der Vermögensanlage wirklich nutzen können. Dabei setzen wir auf journalistisch aufbereitete Videos und Artikel, in denen wir unsere persönliche Sicht auf Marktentwicklungen und Zeitgeists erläutern.“ Werthstein bietet den Zugang zu den Meinungen herausragender Anlageexperten und die Möglichkeit, eine Vermögensverwaltung individuell auszurichten. Diese Dienstleistung war in dieser Qualität bislang nur Anlegern mit Anlagebeträgen im Millionenbereich vorbehalten.