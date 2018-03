Zürich – Mit dem Swiss Leaders Symposium geht eine neue Veranstaltung an den Start, die vor allem eines beabsichtigt: Den vielen Unternehmern und Führungskräften im Schweizer KMU in einer Zeit grosser Umwälzungen eine Plattform zu bieten, die neue Strategien und innovative Methoden für eine erfolgreiche Unternehmensführung liefert. Dafür sorgen sieben hochkarätige Referenten aus unterschiedlichsten Fachbereichen, darunter Experten und Persönlichkeiten wie der bekannte Neuromarketing-Spezialist Dr. Hans-Georg Häusel, die Psychologin und Bestseller-Autorin Monika Matschnig, der bekannte Vordenker mutiger Geschäftsstrategien Edgar K. Geffroy sowie der Motivationsexperte Dr. Stefan Frädrich.

Die fortschreitende Digitalisierung, ein verändertes Kundenverhalten und neue Arbeitsmodelle – die Herausforderungen, die heute an Wirtschaftsführer gestellt werden, sind mannigfaltig und verlangen insbesondere von Schweizer KMU ein mutiges Vorangehen. Für längere Weiterbildung fehlt dafür vielerorts die Zeit. Was es braucht sind Veranstaltungen, die in kurzer, knapper Form einen konkreten Nutzen erbringen. Hier setzt das neue Swiss Leaders Sympiosum an.

Wissensvermittlung im Fokus

«Als typisches Schweizer Dienstleistungsunternehmen haben wir in der Vergangenheit immer wieder Veranstaltungen besucht, die uns wenig Konkretes für die Führung unseres eigenen Unternehmens geboten haben», erklärt Sandra Turcic, Initiantin des Swiss Leaders Symposium. «Grund dafür waren meist Referenten aus grossen namhaften Unternehmen, deren Fallbeispiele zwar beeindruckten, welche sich aber letztlich stark auf das jeweilige Unternehmen bezogen und sich zu wenig mit den Realitäten und Herausforderungen typischer Schweizer KMU deckten.» Aus diesen Erfahrungen heraus haben die Initianten quasi aus der Not eine Tugend gemacht und mit dem neuen Swiss Leaders Symposium eine neue Veranstaltungsplattform auf die Beine gestellt. Ziel ist eine Fachveranstaltung, die bezüglich Referatsqualität und Praxisbezug neue Massstäbe setzt und für Unternehmer und Führungskräfte im Schweizer KMU sowohl zeitlich wie auch finanziell eine lohnende Investition ist.

Hochkarätige Experten liefern neue Denkweisen und innovative Ansätze

Diesem Anspruch gerecht wird das neue Symposium mit namhaften Experten und Visionären, die als Persönlichkeiten begeistern und deren Strategien, Methoden und Tools konkret zu einer erfolgreichen Unternehmensführung beitragen. Dabei begrüsst das erste Swiss Leaders Symposium eine Reihe hochkarätiger Experten, die erstmals gemeinsam an einem Tag in der Schweiz zu sehen und zu hören sind. Dazu gehört der bekannte Neuromarketing-Spezialist Dr. Häusel, der in seinem Referat auf der Basis der von ihm entwickelten Limbic-Map aufzeigt, wie das Unterbewusstsein des Kunden beim Kauf mitentscheidet. Die Bestseller-Autorin Monika Matschnig beleuchtet in ihrem Referat die Wirkung guter Kommunikation sowohl in der Führung der Mitarbeitenden als auch in der Kundenbetreuung. Der Vordenker mutiger Geschäftsstrategien, Edgar K. Geffroy, zeigt auf, wie Unternehmungsführung im digitalen Zeitalter funktioniert und der Motivationsexperte Dr. Stefan Frädrich, bekannt auch aus dem Deutschen Fernsehen, gibt Tipps & Tricks aus dem Bereich der Motivationslehre.

«Mit dem Swiss Leaders Symposium wollen wir die Leidenschaft und den Mut der Unternehmer hoch halten, ihren Weg zu gehen und sich im Alltag den Vorsprung zu bewahren», sagt Sandra Turcic. «In Zeiten knapper finanzieller und personeller Ressourcen aber auch grosser wirtschaftlicher Umwälzungen bringen wir viel Know-How und Fachkompetenz an einem Tag zusammen.»

Die Themen und Referenten

Neuromarketing: Think Limbic! Die unbewussten Seiten des Unternehmenserfolgs

Dr. Hans-Georg Häusel

Leadership: Unternehmensführung im digitalen Zeitalter

Edgar K. Geffroy

Kommunikation: Macht der Wirkung

Monika Matschnig

Motivation: So motivieren Sie Ihren inneren Schweinehund!

Dr. Stefan Frädrich

Quantenphysik: Quantenphysik wirtschaftlich nutzen, messbare Unternehmensentwicklung

Bruno Fretz

Recruiting 4.0: Unternehmenserfolg durch digitales Personalmanagement

Yves Schneuwly

Finanzen: 7 Strategien wie ein Unternehmer noch Erfolg-Reicher wird

Stefan Gut

Das erste Swiss Leaders Symposium findet am 2. Mai 2018 im Swissôtel Zürich statt. Anmeldung unter: www.sls.swiss. (Swiss Leaders Symposium/mc/ps)