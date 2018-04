New York – Den US-Börsen fehlt zu Wochenschluss weiterhin der Schwung. Der Dow Jones Industrial gab am Freitag im frühen Handel um 0,24 Prozent auf 24’605,06 Punkte nach. Deutliche Kursgewinne nach Zahlen bei General Electric reichten nicht aus, um dem Leitindex ins Plus zu hieven. Nach einem starken Wochenauftakt und zuletzt zwei schwächeren Handelstagen steuert das Kursbarometer der Wall Street aber weiter auf einen Wochengewinn von knapp 1 Prozent zu.

Auch für die übrigen New Yorker Leitindizes ging es am Freitag nochmals ein Stück weit bergab: Der breiter gefasste S&P 500 fiel um 0,21 Prozent auf 2687,34 Punkte. Vor allem aber blieb der Technologiewerte-Auswahlindex Nasdaq 100 mit minus 0,61 Prozent auf 6733,85 Zähler auf Talfahrt. Sorgenkind bleibt dort die Apple-Aktie und die Smartphone-Nachfrage.

Marktbewegende Konjunkturdaten aus den USA standen am Freitag nicht auf der Agenda. Nach einer Twitter-Meldung von Donald Trump blieben aber die Ölpreise im Blickfeld. Sie stoppten vorerst ihren Höhenflug der vergangenen Tage und schickten damit auch einige Ölaktien auf Talfahrt. Der US-Präsident hatte die Strategie wichtiger Förderländer zur Anhebung der Ölpreise kritisiert.

„Scheinbar ist die Opec wieder am Werk“, schrieb Trump auf Twitter. „Angesichts der Öl-Rekordbestände überall, einschliesslich der voll beladenen Schiffe auf dem Meer, sind die Ölpreise künstlich sehr hoch.“ Dies werde nicht akzeptiert. Die Ölaktien von ExxonMobil und Chevron reagierten darauf mit Abgaben von bis zu 1,4 Prozent.

An der Nasdaq trübte Apple weiterhin das Bild bei den Technologiewerten. Am Vortag schon waren die Aktien des iPhone-Herstellers unter Druck geraten, weil ein Lieferant einen schwachen Ausblick abgegeben hatte – und so neue Sorgen um die Smartphone-Absätze hervorrief. Die Papiere blieben daraufhin auch am Freitag mit 3 Prozent auf Talfahrt.

Von der Berichtssaison kamen kurz vor dem Wochenende nur noch wenig Signale. Aus dem Dow berichtete einzig General Electric über das abgelaufene Quartal – und machte den Aktionären mit einem besser als erwarteten Jahresstart neue Hoffnung. Die Titel kletterten um fast 5 Prozent nach oben. Zwischenzeitlich erreichten sie erstmals seit Wochen wieder die 15-Dollar-Marke.

Erfreuliche Geschäftszahlen gab es darüber hinaus vom Mischkonzern Honeywell. Am Markt wurde neben starken Zahlen auch der nach oben angepasste Ausblick gelobt. Entsprechend ging es für die Papiere um etwa 1 Prozent nach oben. (awp/mc/ps)

