US-Eröffnung: Sorgen vor hartnäckiger Inflation belasten

New York – Deutlicher als erwartet gestiegene Arbeitskosten in der weltgrössten Volkswirtschaft haben am Dienstag den US-Aktienmarkt belastet. Die Quartalsbilanzen grosser US-Konzerne zeigten unterdessen Licht und Schatten.

Nach einem Erholungsversuch in den vergangenen drei Handelstagen legte der Dow Jones Industrial den Rückwärtsgang ein und gab um 0,50 Prozent auf 38’192,72 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,35 Prozent auf 5098,48 Punkte und der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,42 Prozent auf 17’707,80 Zähler.

In den USA waren die Arbeitskosten zu Jahresbeginn stärker gestiegen als erwartet. Zudem legten auch die Hauspreise deutlicher als erwartet zu. Die Sorgen, dass die Inflation weiter hartnäckig hoch bleibt, werden dadurch grösser und dämpfen die zunehmend schwächer werdende Hoffnung auf baldige Zinssenkungen. Mit Blick auf die an diesem Mittwoch anstehende Leitzinsentscheidung der Notenbank Fed dürften die Währungshüter abermals an ihrer straffen Haltung festhalten.

An der Dow-Spitze legten die Aktien von 3M nach vorgelegten um 5,1 Prozent zu. Der Mischkonzern übertraf die Gewinnerwartungen an das erste Quartal. Dass nach der Abspaltung der Gesundheitssparte Solventum die Dividendenpolitik angepasst wurde, überraschte unterdessen nicht.

Die McDonald’s -Papiere erholten sich vom schwachen Handelsstart und legten zuletzt um 0,3 Prozent zu. Der Fastfood-Konzern litt im ersten Quartal weiter an den Folgen des Nahost-Konflikts, und auch auf dem Heimatmarkt lief es zuletzt nicht rund. Dennoch fiel der Quartalsgewinn besser als befürchtet aus.

Die Papiere des Softdrinkherstellers Coca-Cola , der nach einem stärker als erwartet ausgefallenen Jahresauftakt seine Umsatzprognose angehoben hatte, gaben unterdessen ihre Auftaktgewinne wieder vollständig ab.

Im S&P 100 stachen Eli Lilly mit plus 6,6 Prozent positiv heraus. Dank gut laufender Geschäfte mit Abnehmmitteln startete der Pharmakonzern mit einem Umsatz- und Ergebnissprung in das neue Jahr. Für das Gesamtjahr zeigte sich das Unternehmen zudem optimistischer.

Im Nasdaq 100 zählten die Anteile des Bezahldienstes Paypal nach Quartalszahlen mit plus 2,5 Prozent zu den besten Werten. Die Aktien des Elektroautoherstellers Tesla gaben einen Teil der kräftigen Vortagesgewinne wieder ab und verloren 3,8 Prozent. Im breiten Nasdaq Composite büssten GE Healthcare 10,0 Prozent ein, nachdem der Hersteller medizinischer Geräte im abgelaufenen Jahresviertel mit seinem Umsatz und Ergebnis enttäuscht hatte.

Nach US-Börsenschluss gewährt der Einzelhandels-Riese Amazon Einblick in seine Bücher. Auch die dann anstehenden Quartalszahlen des Chipkonzerns AMD dürften auf reichlich Interesse stossen. Zuletzt bewegten sich beide Titel im positiven Bereich, wobei das Plus bei AMD etwas deutlicher ausfiel. (awp/mc/pg)

NYSE

NASDAQ

Aktueller Stand Dow Jones Industrial bei Google