Zürich – Ein Blick hinter die politischen Kulissen oder eine Reportage in entlegenen Bergtälern: «Swiss Press Photo 18» erinnert an ein ereignisreiches Jahr und beweist einmal mehr, dass Pressebilder nicht nur informieren, sondern auch berühren.

Dass die besten Schweizer Pressebilder im Landesmuseum Zürich gezeigt werden, hat bereits Tradition. In den sechs Kategorien Aktualität, Alltag, Schweizer Reportagen, Porträt, Sport und Ausland können die Besucherinnen und Besucher das letzte Jahr Revue passieren lassen. Die Bilder erinnern nicht nur an wichtige Geschehnisse von 2017, sondern bringen auch nicht beachtete Szenen zum Vorschein. So etwa die letzten Vorbereitungen des Ehepaars Berset vor dem Galadinner mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Der Blick ins Hinterzimmer zeigt die humorvolle Seite der Politik ohne dabei lächerlich zu wirken.

Eindrucksvoll ist auch die Fotoreportage über den einzigen mobilen Zahnarzt der Schweiz. Er reist mit einem Bus in die entlegenen Bergtäler des Urnerlands und macht dort Hausbesuche. Dass es nach getaner Arbeit auch mal einen Kaffee und ein Stück Kuchen gibt, ist für Arzt und Patient selbstverständlich.

Fotograf des Jahres wurde der 44-jährige Neuenburger Guillaume Perret. In seinem Bild einer an Brustkrebs erkrankten Frau vermischen sich Leid und Hoffnung. Trotz einem chirurgischen Eingriff und einer Chemotherapie ist die 67-Jährige heute zuversichtlich, noch lange zu leben. Perrets Foto dokumentiert dies eindrücklich und einfühlsam.

«Swiss Press Photo 18» erzählt zahlreiche Geschichten, teils mit Bildserien, teils mit nur einem Bild. Es lohnt sich, in diese Bildwelten einzutauchen und die Ereignisse und Schicksale dahinter zu entdecken. (Landesmuseum/mc/pg)

Landesmuseum