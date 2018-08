Liestal – Die Diskussion um die Gesundheit wird momentan gerne auf die Kosten reduziert. Dabei, so zeigt der Gesundheitsexperte und promovierte Apotheker Axel Müller in seinen verblüffenden Vorträgen auf, wird unsere Gesundheit bestimmt vom Lebensstil, der Bildung, unserem Umfeld und schliesslich unserer genetischen Veranlagung, deren Wurzeln Jahrtausende zurückreichen.

Die Gesundheitsbranche steht weltweit vor einer historischen Herausforderung. Während der medizinische Fortschritt entscheidend zum Anstieg der Lebenserwartung beiträgt, kommen die Gesundheitssysteme aufgrund dynamisch wachsender Kosten zunehmend an ihre Grenzen. Angesichts verschwimmender Grenzen beispielsweise zwischen klassischer Medizin, Alternativmedizin oder Wellnessangeboten wächst die Verantwortung des Individuums hinsichtlich der Gesundheitsvorsorge und einer gesunden Lebensweise. Auch ergreifen immer mehr visionäre Unternehmen die Chance, sich im Rahmen von gesellschaftlicher Verantwortung und Employer Branding-Strategien ihren Beitrag zur Gesundheit und zum Wellbeing ihrer Mitarbeiter zu leisten und sich so im Krieg um die besten Talente von der Konkurrenz zu differenzieren. Vor diesem Hintergrund präsentiert Dr. Axel Müller seine Ausführungen, die grosses Fachwissen im medizinisch-pharmazeutischen Bereich mit jahrzehntelanger internationaler Managementerfahrung verbinden.

Promovierter Apotheker, Manager, Mediator und „Mr. Generika“

„Noch immer habe ich den Geruch präsent, der mich als Kind schon beim ersten Besuch einer Apotheke fasziniert hatte“ erinnert sich der deutsch-schweizerische Doppelbürger. „Der vom Apotheker damals verabreichte Hustensaft zeigte sofortige Wirkung bei mir – nach diesem prägenden Erlebnis beschloss ich, selbst Apotheker zu werden.“ Seine Leidenschaft für Arzneimittel geht jedoch über die tägliche Arbeit hinaus. Ihm ist die ordnungsgemässe und nachhaltige Versorgung der Bevölkerung mit bezahlbaren Medikamenten eine Herzensangelegenheit. Mit seiner 30-jährigen Management-Erfahrung als CEO und in den Bereichen Medikamentenentwicklung, Zulassung, Produktion und Marketing gehört Axel Müller zu den wenigen, die von sich behaupten können, die Pharma- und Generikabranche in allen Facetten über die gesamte Wertschöpfungskette zu kennen.

Sanieren darf nicht krankmachen

Dabei setzt sich der krisenerprobte Manager auch für eine „gesunde“ Unternehmenskultur ein. In seinem vielbeachteten, in ALPHA erschienenen Essay plädiert Axel Müller für einen menschlichen Umgang mit dem wichtigsten Gut des Unternehmens – die Mitarbeiter. Heute kämpft er als Geschäftsführer des Branchenverbands Intergenerika gegen ein Preisdumping bei den Generika und Biosimilars, was letztlich zur Verschärfung von Versorgungsengpässen bei lebensnotwendigen Arzneimitteln führt.

„Der Neandertaler in uns“ – Evolution des Menschen und Entwicklung der Medizin

In seinen Vorträgen nimmt Axel Müller seine Zuhörer auf eine Zeitreise mit, welche einerseits die Evolution des Menschen vom Neandertaler bis hin zum modernen Menschen und parallel dazu die Entstehung und Entwicklung der Medizin, Medikamente und Therapien spannend beschreibt. „In vielen Belangen verhalten wir uns fast noch wie unsere Ur-Vorfahren. Verändert haben sich jedoch unsere Lebensweisen und die Krankheiten. Heute zählen Krebs, Diabetes oder Demenz zu den grossen Herausforderungen unserer Generation. Wir werden immer älter, doch wie können wir für die zusätzlichen Lebensjahre die Lebensqualität bezahlbar hochhalten?“ (Intergenerika/mc/ps)

Über Intergenerika

Intergenerika ist die Vereinigung der führenden Generikafirmen in der Schweiz, die ihrerseits über 90% des Generika-Volumens in der Schweiz repräsentieren. Intergenerika fördert die Akzeptanz von Generika durch Aufklärung von Medizinalpersonen, Fachverbänden, Krankenkassen und Patienten und fördert deren Verbreitung als qualitativ mindestens gleichwertige, jedoch preiswertere Arzneimittel. Im Weiteren plant und koordiniert der Verband die Kontakte zu Medien, Behörden und Vereinigungen im Bereiche von Medizinalpersonen und des Gesundheitswesens. Mit allen Massnahmen verfolgt Intergenerika das Ziel einer angemessenen Vertretung von Generika im schweizerischen Arzneimittelmarkt bzw. im schweizerischen Gesundheitswesen.

Premium Speakers

Intergenerika