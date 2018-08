St. Gallen – Die St.Galler Kantonalbank (SGKB) setzt im Rahmen ihrer Digitalisierungsstrategie auf Crealogix Public APIs. Durch die Schnittstellen können Firmenkunden ihre Onlinebuchhaltungssysteme einfach und sicher mit dem Digital Banking der SGKB verknüpfen – Zahlungsverkehr und Kontoabgleich sind so nahtlos in den Onlinebuchhaltern integriert. Mit diesem erweiterten Angebot setzt die SGKB einen weiteren Meilenstein in ihrer Digitalisierungsstrategie.

Die gemeinsam von der St.Galler Kantonalbank und Crealogix entwickelten Erweiterungen des Crealogix Digital Banking Hubs erreichen ein neues Niveau. Die Kantonalbank öffnet über Crealogix Public APIs den Zugang zu ihrem Digital Banking. Die PSD2-konforme- Lösung erfüllt höchste Sicherheitsstandards und ermöglicht Drittparteien wie Anbieter für Business Software, zum Beispiel Bexio oder Abacus, den Zugang über den etablierten Standard, OAUTH2. In einem ersten Schritt wird der Onlinebuchhalter an das Digital-Banking-Angebot für Firmenkunden angebunden:

«Besonders die Rechnungsstellung und der Zahlungsverkehr sind für Unternehmen wichtig. Mit der API-Lösung von Crealogix ermöglichen wir unseren Kunden, Zahlungen einzuliefern oder Transaktionen und Kontostände abzurufen – alles über einen einheitlichen Standard in ihren jeweiligen Onlinebuchhaltungslösungen. Je nach Kundenbedürfnis können auch weitere Onlinebuchhaltungslösungen integriert werden. Dadurch werden die Prozesse für KMU effizienter und wir können einen Beitrag zur Digitalisierung unserer Kunden leisten», sagt Falk Kohlmann, Leiter Digital Banking der St.Galler Kantonalbank. Durch diese Einführung macht SGKB als eine der ersten Banken in der Schweiz einen grossen Schritt in Richtung Open Banking. «Das Ziel war es, unsere Kunden stärker auf die Zukunft auszurichten. Über die offene Plattform Strategie der Crealogix können unsere Kunden die Kundenzufriedenheit durch ein grösseres Angebot deutlich steigern», so Marc Stähli, Vice President Global Sales bei Crealogix.

Eine neue App für das gesamte SGKB-Angebot

Im Rahmen ihrer Digitalisierungsstrategie erweitert die SGKB auch das Angebot für Privatkunden, das den Mobile-First-Ansatz ins Zentrum stellt. Die Crealogix Mobile Application Platform (MAP) ist das Eingangstor zu allen mobilen Angeboten der St.Galler Kantonalbank. Die sichere Authentifizierung zum kundenspezifischen Portal erfolgt dabei modern über Face- oder TouchID. «Bankkunden haben über die neue SGKB App immer den Kontostand im Blick und können gleich prüfen, ob sie ihre Sparziele mit #HäschCash erreichen können», sagt Marc Stähli und ergänzt «mit CardOne Self Service können sie zudem ihre Debitkarten mobil verwalten und bei Diebstahl mit einem Wisch und ohne grossen Aufwand sperren – der Kunde hat alles in der Hand.» (Crealogix/mc)

