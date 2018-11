Philipp Aeschlimann, neuer Head of New Business Develoment bei Intersys. (Foto: Intersys)

Zurchwil – Das Software-Entwicklungsunternehmen Intersys konnte für den Auf- und Ausbau neuer Märkte Philipp Aeschlimann (36) als Head of New Business Development verpflichten. In der neu geschaffenen Position ist Aeschlimann für die Akquisition neuer Kunden und den Ausbau von Intersys‘ Expertise in neue Märkte verantwortlich. In seiner Funktion unterstützt er die Geschäftsleitung auch beratend bei der Definition der Strategie zur Weiterentwicklung des Unternehmens. Aeschlimann kommt von Bureau van Dijk Electronic Publishing, wo er seit 2010 unter anderem für die Akquisition neuer KMU-Kunden und den Marktausbau im Finanz-, Dienstleistungs- und Industriesektor zuständig war. Vor seiner Zeit bei der Tochergesellschaft von Moody’s Anlaytics war Aeschlimann als Sales Manager Europe beim Software-Haus Palisis tätig.

„Wir freuen ausserordentlich, mit Philipp Aeschlimann einen dynamischen Verkaufsprofi an Bord zu haben“, sagt Intersys-CEO Adrian Hutzli. „Mit seiner beruflichen Laufbahn und der ausgewiesenen Erfahrung beim Ausbau neuer Märkte im Software-Bereich und bei der Suche und Analyse von Unternehmen ist er die Idealbesetzung für die neu geschaffene Stelle des Head of New Business Development.“ Aeschlimann hält einen Master of Arts in Economics sowie den Titel des diplomierten Wirtschaftspädagogen der der Universität St. Gallen. (Intersys/mc/ps)

Über Intersys AG

Intersys ist seit 1999 als Unternehmen für Software-Entwicklung und Integration mit Büros in Zuchwil/Solothurn und Zürich aktiv. Die Firma beschäftigt über 30 Mitarbeitende aus Informatik, Elektrotechnik und Betriebswirtschaft. Die Kernkompetenzen sind IT-Consulting, Software-Entwicklung und Integration sowie Test-Management und Supportdienstleistungen. Mit Hilfe von Standardprodukten und individuellen Software-Entwicklungen werden Kundenbedürfnisse abgedeckt in den Bereichen Kundeninformationssysteme, Web-Applikationen, Identity Management, mobile Applikationen, Service Management, Network Management, Alarmierungssysteme, usw.

Intersys

Firmeninformationen bei monetas