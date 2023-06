Avadis Anlagestiftung übernimmt Immobilienportfolio von Givaudan Pensionskasse

Zürich – Die Avadis Anlagestiftung übernimmt das direkt gehaltene Immobilienportfolio der Givaudan Pensionskasse. Das Portfolio umfasst 18 Liegenschaften in den Kantonen Genf und Waadt.

Die Givaudan Pensionskasse hat ihr direkt gehaltenes Immobilienportfolio auf die Avadis Anlagestiftung übertragen. Das Portfolio umfasst insgesamt 18 Wohnliegenschaften an zentralen Lagen. 16 Liegenschaften befinden sich auf Genfer Stadtgebiet, zwei in Lausanner Vorortgemeinden. Die Liegenschaften sind vollvermietet und verfügen über Wertsteigerungspotenzial. Sie werden Teil der Anlagegruppe Immobilien Schweiz Wohnen der Avadis Anlagestiftung. Per 30. April 2023 betrug das Vermögen der Anlagegruppe CHF 2,87 Milliarden. Über die finanziellen Eckwerte der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

Grund für die Transaktion war eine Strategieänderung der Pensionskasse und die daraus folgende Neustrukturierung des bislang selbst bewirtschafteten Immobilienportfolios. Ziel war es, den Verwaltungsaufwand zu reduzieren und die Voraussetzungen für die weitere Entwicklung zu schaffen. (mc/pg)