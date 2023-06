BlackRock Stock Market Monitor Q3 2023

Helen Jewell, stellvertretende CIO, BlackRock Fundamental Equities, EMEA, erläutert im Q3 Stock Market Monitor die Aussichten für die Aktienmärkte im aktuellen Umfeld anhaltender makroökonomischer Turbulenzen.

Eine spannende Zeit für Stockpicker: das aktive Playbook für eine unsichere Wirtschaft

Europäische Aktien haben sich an den internationalen Börsen behauptet und sind im bisherigen Jahresverlauf um rund 12 Prozent gestiegen, trotz den Herausforderungen anhaltender Inflation, steigender Zinsen und Rezessionsängsten. Da sich die Konjunktur abschwächt, ergeben sich für aktive Anleger Möglichkeiten, von der unterschiedlichen Entwicklung bei Aktien zu profitieren. Wir sind der Meinung, dass Stockpicker aus zwei Gründen positiv gestimmt bleiben sollten:

Die Rezessionen könnten flacher ausfallen als nach der grossen Finanzkrise, da das nominale, nicht um die Inflation bereinigte Wachstum – über Null liegt. Wir glauben, dass dies ein günstiges Umfeld für Aktien sein kann. Wir gehen davon aus, dass die Verlangsamung des Wachstums und die hartnäckige Inflation zu einer grösseren Differenzierung zwischen Unternehmen führen werden.

Für die zweite Hälfte des Jahres 2023 rechnen wir mit geringeren Renditen, da die Auswirkungen der höheren Zinssätze auf die Volkswirtschaften durchschlagen. Wir glauben, dass dieses unsichere wirtschaftliche Umfeld eine noch stärkere Konzentration auf die Fundamentaldaten der Unternehmen erfordert. Aktiven Managern bietet das die Möglichkeit, attraktive Anlagerenditen zu erzielen – selbst wenn der Markt insgesamt stagniert.

Das aktive Playbook erfordert eine Mischung aus defensiven Qualitätsaktien und unterbewerteten zyklischen Titeln

Die Auswahl defensiver Werte

Defensive Aktien können während wirtschaftlicher Turbulenzen beständige Erträge liefern, wie sich in vergangenen Rezessionen gezeigt hat. Sie haben viele «Qualitäts»-Merkmale, wie z. B. ein stabiles jährliches Gewinnwachstum. Die Preissetzungsstärke ist ein wichtiges defensives Merkmal, insbesondere in Zeiten der Inflation, wenn Unternehmen versuchen, steigende Kosten weiterzugeben. Wir sind bestrebt, Unternehmen zu identifizieren, die hohe Gewinne erzielen können, wenn die Kerninflation hoch bleibt und die Materialkosten sinken.

Zyklische Chancen ergreifen

Unserer Ansicht nach führen die anhaltenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zu einem Konjunkturzyklus, der sich von historischen Beispielen unterscheidet. Wir sehen Chancen bei zyklischen Titeln, deren Bewertungen durch die Furcht vor einer tiefen Rezession im Stil der grossen Finanzkrise von 2008/2009 gedrückt wurden.

Wir glauben, dass die Auswirkungen höherer Zinssätze, wie z. B. höhere Hypothekenlasten, letztlich die starken Konsumausgaben einschränken werden. Daher ist es wichtig, bei zyklischen Konsumwerten selektiv vorzugehen. Unternehmen aus dem Luxussektor, verkaufen hochwertige, handgefertigte Produkte an einkommensstarke Verbraucher, die von der Wertbeständigkeit dieser Produkte überzeugt sind. Wir sind der Ansicht, dass diese Unternehmen gesunde Gewinnspannen erzielen können und ein Rückschlag der Bewertungen aufgrund von Wachstumsängsten eine attraktive Kaufgelegenheit darstellen könnte.

Bei den zyklischen Industrieunternehmen suchen wir nach Titeln mit einer dominanten Marktposition, die für eine Rezession eingepreist sind und die unserer Meinung nach bei positiven Wirtschaftsnachrichten stark steigen werden.

Der Gesundheitssektor bietet sowohl Stabilität als auch Wachstumschancen

Gesundheitswesen: Ein Sektor für alle Szenarien

Der Gesundheitssektor hat sich in der Vergangenheit in Zeiten der Rezession und Inflation durch Stabilität und Outperformance ausgezeichnet. Wir sind der Meinung, dass eine Diversifizierung über verschiedene Teilsektoren des Gesundheitswesens in diesem unsicheren Markt sowohl Stabilität als auch Wachstumschancen bieten kann.

Unserer Ansicht nach sind die besten Gesundheitsunternehmen auf der ganzen Welt angesiedelt und bieten eine sinnvolle regionale Diversifizierung.

Wir sehen Chancen bei Pharmaunternehmen mit Produkten, die einige der weltweit am schnellsten wachsenden Gesundheitsprobleme, wie Diabetes und Alzheimer, bekämpfen.

Wir sehen auch Chancen in stabileren Bereichen der Biotechnologie. Hierzu gehören beispielsweise Unternehmen, die die Herstellung biologischer Arzneimittel für kleinere Firmen übernehmen, die nicht über die notwendige, aber teure Ausrüstung verfügen.

(BlackRock/mc/ps)