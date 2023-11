Epic Suisse steigert Erträge in den ersten neun Monaten

Zürich – Die Immobiliengesellschaft Epic Suisse hat in den ersten neun Monaten 2023 höhere Erträge verbucht. Zudem nahm der Portfoliowert seit Jahresanfang weiter zu.

Der Gesamtertrag belief sich laut einer Mitteilung des Immobilienunternehmens vom Donnerstag auf 50,4 Millionen Franken (Vorjahr 46,9 Mio). Diese Zahl umfasst die Mieterträge sowie die übrigen Erträge. Der Nettoinventarwert belief sich zum Ende des dritten Quartals auf 809 Millionen Franken gegenüber 818 Millionen per Ende 2022.

Den Marktwert des Portfolios bezifferte das Unternehmen auf 1,53 Milliarden Franken (Ende 2022: 1,50 Mrd). Die grosse Mehrheit davon machten mit 1,446 Milliarden die operativen Anlageliegenschaften aus, während der Wert der in Entwicklung oder im Bau befindlichen Anlageliegenschaften 84 Millionen betrug. Die gesamten Bankschulden beliefen sich per Ende September auf 618 Millionen Franken nach 596 Millionen per Ende 2022.

Die Veröffentlichung der Zahlen erfolgte gleichzeitig mit dem Quartalsbericht des Mehrheitsaktionärs Alrov Group an der Börse von Tel Aviv.

Die 2004 gegründete Gesellschaft umfasst laut früheren Angaben 25 Immobilien. 2022 wurden damit Mieteinnahmen in Höhe von 61,5 Millionen Franken generiert. Der Reingewinn (inkl. Neubewertungseffekte) wurde für das vergangene Jahr mit 56,4 Millionen Franken angegeben. (awp/mc/ps)